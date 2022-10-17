В Турции вспыхнул масштабный пожар в небоскребе

В Стамбуле 15 октября загорелся небоскреб в районе Фикиртепе.

Причины пожара в 24-этажном здании пока неизвестны, передает турецкое медиа Oda TV.

Вспыхнувший на нижних этажах небоскреба огонь через сайдинг быстро добрался до верхнего этажа.

Через некоторое время благодаря усилиям пожарных огонь удалось обуздать. Пока в здании идут контроль и работы по внутреннему и внешнему охлаждению.

Мэр Стамбула Экрем Имамоглу сообщил, что погибших в пожаре нет.

"Пожар в многоэтажке в районе Фикиртепе был взят под контроль нашими пожарными. Эвакуация прошла без погибших. Причина пожара станет известна после следствия", – говорится в заявлении.

Напомним, 9 октября в Стамбуле прогремел взрыв и в одном из зданий вспыхнул пожар. Взрыв мог произойти из-за утечки газа.



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