Китай не исключил применения силы при решении вопроса с Тайванем

Об этом заявил официальный представитель XX съезда КПК Сунь Ели, передает РИА "Новости".

Пекин в решении тайваньского вопроса не исключает применения силы, но лишь против сторонников независимости острова и вмешивающихся извне сил. Об этом заявил официальный представитель XX съезда КПК Сунь Ели, передает РИА "Новости".

"Мы не обещаем отказаться от применения силы и оставляем за собой возможность принятия всех необходимых мер, которые будут направлены против вмешательства внешних сил и крайне малого количества сепаратистских сил, выступающих за независимость Тайваня, и их сепаратистской деятельности", - сказал он на пресс-конференции в преддверии открытия съезда китайской Компартии.

Он отметил, что силу "ни в коем случае" не направят против жителей Тайваня, поскольку цель Пекина, как утверждается, - "сохранить перспективу мирного воссоединения острова с материковой частью Китая".

Официальные отношения между центральным правительством Китая и Тайванем прервались в 1949 году, после того как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на остров.

Деловые и неформальные контакты между территориями возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х стороны стали контактировать через неправительственные организации.



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