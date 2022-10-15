Парламент Турции принял закон о СМИ, предусматривающий тюремное заключение за распространение "дезинформации"

Бишкек, "Саясат.kg". Об этом пишет Deutsche Welle.

Парламент Турции принял закон о СМИ, предусматривающий тюремное заключение за распространение "дезинформации". Он также обязывает социальные сети и интернет-сайты передавать персональные данные пользователей. Об этом пишет Deutsche Welle.

По информации издания, закон, позволяющий лишать свободы журналистов и пользователей социальных сетей на срок до трех лет за распространение "дезинформации", парламенту предложил президент Реджеп Тайип Эрдоган.

"Тем, кто распространяет в Интернете ложную информацию о безопасности Турции с целью посеять страх и нарушить общественный порядок, грозит тюремное заключение сроком от одного до трех лет", - сказано в статье.