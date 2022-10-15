Бишкек, "Саясат.kg". Об этом пишет Deutsche Welle.
Парламент Турции принял закон о СМИ, предусматривающий тюремное заключение за распространение "дезинформации". Он также обязывает социальные сети и интернет-сайты передавать персональные данные пользователей. Об этом пишет Deutsche Welle.
По информации издания, закон, позволяющий лишать свободы журналистов и пользователей социальных сетей на срок до трех лет за распространение "дезинформации", парламенту предложил президент Реджеп Тайип Эрдоган.
"Тем, кто распространяет в Интернете ложную информацию о безопасности Турции с целью посеять страх и нарушить общественный порядок, грозит тюремное заключение сроком от одного до трех лет", - сказано в статье.
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