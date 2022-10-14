В России резко вырос спрос на сахар и мясные консервы

После объявления частичной мобилизации в России резко вырос спрос на продукты длительного хранения.

По данным компании NielsenIQ, в топ самых востребованных товаров по темпам роста в отечественной рознице вошли сахар и мясные консервы. Продажи сахарного песка за две недели выросли на 70% в денежном выражении, тушенки и других консервов - на 58%. По мнению аналитиков, ажиотаж в основном создают мобилизованные и их семьи, собирающие сухой паек.

По запросу Forbes компания NielsenIQ проанализировала динамику продаж продовольственных товаров с длительным сроком хранения. Анализ проводили как в денежном, так и в натуральном выражении. Согласно этим данным, в период с 19 сентября по 2 октября на 70% в денежном выражении по сравнению с аналогичным двухнедельным периодом 2021 года подскочили продажи сахара, на 58% - мясных консерв, на 45% - риса. "Аномальные всплески покупательской активности почти всегда связаны с резонансными новостями и стремлением создать необходимый запас товаров на будущее, который, по мнению покупателя, обезопасит его от роста цен, отсутствия товаров и других рисков", - комментирует директор по работе с клиентами NielsenIQ Салтанат Нысанова.

В натуральном выражении во всех подобных категориях товаров продажи значительно ускорились. Например, с января по октябрь 2022 года спрос на мясные консервы сократился на 5%, но за две недели после объявления частичной мобилизации (с 19 сентября по 2 октября) он вырос на 24% (по сравнению с аналогичным двухнедельным периодом 2021 года). Объем продаж сгущенки в течение года также сократился на 3%, а за две вышеуказанные недели - вырос на 7%. "Мы видим, что на последней неделе почти во всех категориях рост продолжился. Продажи бобов, например, за период с 26 сентября по 2 октября выросли на 30%, и этот рост продолжается, тогда как в течение года продажи снижались на 6%. То же происходит с бритвами и лезвиями, сигаретами, рыбными консервами, мукой, мясными консервами, макаронами, рисом, сахаром", - говорит Нысанова.

Сами продавцы вышеперечисленных товаров пока особых проблем не видят. По словам Владимира Кузнецова, представителя Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ, объединяет крупнейших ретейлеров России: X5 Group, "Магнит", "Дикси", "Лента", Metro, Auchan и др.), в конце сентября в торговых сетях действительно наблюдался рост спроса на консервы и бакалею, но он был "незначительный и достаточно быстро стабилизовался". "В крупнейших сетях сформированы достаточные запасы товаров первой необходимости, поэтому никаких специальных мер предпринимать не потребовалось. Сейчас динамика продаж в этих категориях стандартная", - сообщил он.

В то же время в ретейлере "ВкусВилл" обратили внимание на изменение спроса в отдельных подгруппах товаров - покупатели стали чаще выбирать мясные консервы. "Нетипичный рост сгенерировали отдельные продукты, например продажи тушеной говядины выросли на 83%, перловой каши с говядиной - на 51%", - приводит данные представитель сети Ксения Лаврова. Тем не менее, по ее словам, закупки этих товаров осуществляются в стандартном объеме. Сети X5 Group, "Магнит", "Дикси" и Metro не прокомментировали ситуацию с продуктами длительного хранения. В пресс-службе сети "Лента" сообщили, что никаких всплесков не заметили.

Руководитель компании "Диетическое мясо", которая занимается производством и оптовыми продажами мясных консерв, Александр Бедрягин заметил увеличение спроса на свою продукцию по сравнению с летом. По итогам III квартала выручка "Диетического мяса" увеличилась на 20% (по сравнению с II кварталом). "У нас появились клиенты, которые активно собирают гуманитарную помощь и отправляют участникам СВО, в основном пользуются популярностью консервы из свинины и говядины", - рассказал предприниматель. Кроме того, по его словам, выросла очередь на поставку продукции к крупным заводам "Курганский мясокомбинат" и "Русская ресурсная компания", с которыми Бедрягин сотрудничает по выпуску консерв под собственной торговой маркой. "Если раньше заказать ходовую позицию можно было за две недели, то сейчас срок может быть увеличен до месяца", - уточняет глава "Диетического мяса".

В исследовательской компании NTech, которая работает с крупнейшими производителями и поставщиками товаров повседневного спроса, подтверждают всплеск спроса на некоторые продукты. Больше всего заметен спрос на сахар, мясные консервы, сгущенку, рис и макароны. "Тем не менее назвать спрос ажиотажным нельзя, - говорит руководитель отдела аналитики NTech Дарья Акимова. - Группа покупателей, наиболее подверженных панике (причастные к мобилизации и их семьи, которые собирают сухой паек, а также люди которые опасаются исчезновения привычных товаров и повышения цен на них), хоть и большая, но меньше, чем в феврале-марте 2022 года". По оценке эксперта, в ближайшее время спрос на эти товары придет в норму.

Рынок FMCG за последние годы уже неоднократно сталкивался с подобной ситуацией, напоминает Салтанат Нысанова из NielsenIQ. На рост продаж в марте 2022 года, например, совокупно повлияло сразу несколько факторов. "Для одних категорий большую роль сыграли новости об уходе иностранных брендов, для других (например, кофе) - дополнительный импульс спросу дали новости о грядущем повышении цен из-за плохого урожая", - рассуждает аналитик. По ее словам, вне зависимости от причин за всплеском покупательской активности обычно следует период пропорционального снижения спроса, во время которого потребитель использует те запасы, которые сделал ранее. "Текущий рост продаж товаров длительного хранения вряд ли можно считать исключением", - считает Нысанова.

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