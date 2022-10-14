Пакистан надеется, что Европа снимет запрет на полеты к апрелю 2023 год

Позже приостановка EASA была продлена на неопределенный срок.

5 октября Пакистан заявил, что надеется на возобновление полетов в европейские страны к апрелю 2023 года, поскольку Европейское агентство по авиационной безопасности (EASA) заявило, что "конструктивно" сотрудничает с гражданской авиацией Пакистана, чтобы восстановить "доверие к возможностям сертификации и надзора".

В июле 2020 года EASA приостановило действие разрешения авиакомпании Pakistan International Airlines (PIA) на выполнение полетов в странах-членах ЕС из-за проблем с лицензированием и безопасностью полетов.

Скандал с лицензированием запятнал авиационную промышленность Пакистана, и страна посадила под домашний арест 262 пилота авиакомпании, подозреваемых в уклонении от сдачи экзаменов после проверки их квалификации. Это случилось после предварительного отчета о крушении самолета PIA в Карачи, в котором погибли 97 человек в мае 2020 года.

Позже приостановка EASA была продлена на неопределенный срок. В январе EASA отказалась снять запрет, сославшись на результаты аудита Международной организации гражданской авиации (ИКАО), свидетельствующие о серьезной деградации возможностей PCAA по сертификации и надзору. Но Управление гражданской авиации Пакистана (PCAA) утверждает, что с тех пор ситуация изменилась в лучшую сторону.

"Европейская комиссия (ЕК) пригласила Управление гражданской авиации Пакистана на техническое совещание 25 октября 2022 года. Мы надеемся, что вопросы будут решены к апрелю 2023 года", - сказал Сайфулла Хан, представитель PCAA.

- Европейская комиссия пригласила Управление гражданской авиации Пакистана на техническую встречу 25 октября этого года

- EASA приостановило разрешение PIA на эксплуатацию в странах-членах ЕС из-за проблем с лицензированием и безопасностью полетов в 2020 году

Хан заявил, что ЕК рассматривает взаимные проблемы с участием EASA, PIA и других авиакомпаний.

"Процесс проверки идет, и он требует времени", - сказал он. "На последнем этапе представители Европейского союза посетят Пакистан, и этот визит уже запланирован", - сообщил он в интервью Arab News, добавив, что EASA также планирует провести онлайн-аудит PIA в октябре.

Команда Европейской Комиссии (ЕК) намерена посетить Пакистан в январе-феврале 2023 года после проведения аудита PIA, сказал он. Джанет Норткот, руководитель отдела коммуникаций EASA, сказала, что ЕК и Агентство авиационной безопасности Европейского союза работают с Пакистаном над восстановлением доверия.

"Европейская комиссия и Агентство авиационной безопасности Европейского союза конструктивно сотрудничают с CAA Пакистана, чтобы восстановить доверие к сертификационным и надзорным возможностям пакистанского органа, что является первым шагом, необходимым для возобновления полетов PIA в Европу", - сообщила она Arab News по электронной почте.

Норткот сказал, что EASA проведет аудит оператора.

"EASA должно - при рассмотрении вопроса об отмене приостановления действия разрешения на ТСО (аккредитация для операторов третьих стран – ред.) - провести аудит эксплуатанта. Если приостановление связано с серьезными недостатками в надзоре за заявителем со стороны государства оператора или государства регистрации, аудит может включать оценку с целью проверить, были ли устранены эти недостатки надзора", - добавила она.

Норткот сказал, что поскольку EASA является Агентством по авиационной безопасности Европейского союза, слово Союз было добавлено в 2018 году, и Великобритания больше не является его членом, следовательно, его решение не повлияет на аналогичный запрет со стороны Великобритании.

"Любые решения, принятые Европейской комиссией в сотрудничестве с EASA, не приведут непосредственно к каким-либо изменениям в обеспечении полетов в Великобританию", - добавила она.

Сотрудник PIA, однако, сказал, что заседание ЕК нельзя назвать важной вехой.

"Заседание ЕК - это просто содействие, и его нельзя назвать важной вехой", - сказал он. "Именно EASA должно принять решение, и оно принимает его строго с учетом прогресса в оценке безопасности авиакомпаний", - сказал чиновник в интервью Arab News на условиях анонимности, поскольку он не был уполномочен говорить по этому вопросу.

Пресс-секретарь PCAA сказал, что прошлогодняя оценка показала, что ведомство показало хорошие результаты.

"PCAA набрала выше среднего балла по Южной Азии в этой оценке, и впоследствии в значительной степени опасения по поводу безопасности были сняты", - сказал он.

Между тем, еще одним ударом по PIA стало то, что Великобритания отказалась снять запрет на полеты Пакистанских международных авиалиний (PIA) из-за проблем с безопасностью. Источники, осведомленные о развитии событий, сообщили, что Министерство транспорта Великобритании написало письмо в CAA, чтобы выразить свою озабоченность по поводу мер, принятых для обеспечения надежности полетов, сообщает ARY News со ссылкой на источники.

Это решение было принято после того, как Великобритания выразила свою обеспокоенность по поводу безопасности в Управлении гражданской авиации страны (CAA) и написала ему письмо по этому поводу. Более того, письмо было получено CAA 8 сентября 2022 года.

Ранее Федеральное агентство расследований Пакистана (FIA) арестовало бывших сотрудников Пакистанских международных авиалиний (PIA) за участие в афере с поддельными дипломами.





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