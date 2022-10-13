22-летний нидерландский мотогонщик умер после аварии на соревнованиях

Нидерландский мотогонщик Виктор Стиман умер после аварии на соревнованиях FIM Supersport 300.
Об этом сообщается на сайте турнира.
22-летний Стиман попал в аварию 8 октября во время гонки, проходившей в португальском городе Портиман. Из-за столкновения нескольких спортсменов соревнования были остановлены. Стиман на вертолете был доставлен в больницу, где скончался от полученных травм.
Источник: lenta.ru
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