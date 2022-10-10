Алишер Кадиров: После выступления Камилова про Украину в Узбекистане начались экономические проблемы

То выступление Абдулазиз Камилова было самым смелым выступлением Узбекистана.
После выступления бывшего главы МИД Узбекистана Абдулазиза Камилова в марте, когда он заявил о поддержке Узбекистаном территориальной целостности Украины у Узбекистана начались экономические проблемы. Об этом заявил лидер партии «Миллий тикланиш» Алишер Кадиров в беседе с Kun.uz.
«То выступление Абдулазиз Камилова было самым смелым выступлением Узбекистана. Однако после того выступления начался недельный экономический кризис. Знаете, выход Узбекистана к океану с севера был специально парализован на неделю. Вот об этом надо говорить», — отметил Алишер Кадиров.
Говоря об экономической зависимости, он отметил, что Узбекистану следует быть осторожным из-за своего географического расположения.
«Если страна не будет экспортировать, то есть не будет выходить на мировой рынок, развития как такового не будет. Я думаю, что это было сделано намеренно. И я считаю, что неспокойное положение в Афганистане, невозможность использовать нами афганский коридор — это специальная, искусственно созданная проблема, конфликт», — заявил Алишер Кадиров.
Узбекистан до сих пор не может использовать афганский коридор, отметил он. Что касается иранского порта Чабахар (единственный порт Ирана с прямым выходом к открытому морю), то «после последних кризисов и этот вопрос был закрыт».
«Эти коридоры не открываются. Как вы думаете, кто и почему не открывает эти коридоры и регулярно поддерживает потребность в северном потоке? Те, кто управляет этим процессом, не заинтересованы в том, чтобы ваше мнение и мнение внешних информационных ресурсов часто менялось», — утверждает он.
«Развитие означает преодоление препятствий. У нас эти препятствия очень большие и сложные. Если мы сами не преодолеем эти препятствия, никто другой не сделает это за нас. Это очень сложно», — сказал вице-спикер законодательной палаты Олий Мажлиса.
Абдулазиз Камилов на заседании Сената 17 марта заявил, что Узбекистан признаёт независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины. Он также подчеркнул, что страна не признала Луганскую и Донецкую народные республики.
Позже Камилов исчез из поля зрения общественности. Министерство объяснило это «хронической болезнью». В апреле дипломат был освобождён от должности, которую занимал 12 лет. Затем он был назначен заместителем секретаря Совета безопасности при президенте, а позже — одновременно специальным представителем главы государства по вопросам внешней политики.
centralasian.org
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