Выходцев из Таджикистана провожают на войну с Украиной

В последнюю неделю в соцсетях появилось много кадров проводов на войну уроженцев Таджикистана, которые жили в последнее время в России.

На этих видео женщины плачут, а мужчины общаются между собой на таджикском языке.

В социальных сетях сейчас гуляют видеоролики, в которых таджикские женщины отправляют своих сыновей или других родственников на войну с Украиной.

На одном из видео сняты около 30 мужчин, которые по внешнему виду похожи на выходцев из Центральной Азии или южных регионов России. Авторы Telegram-канала «Осторожно новости», которые первыми опубликовали это видео, утверждают, что в этом сюжете показана «мобилизация мигрантов из Центральной Азии» в Украину.

На другом видео, опубликованном на платформе Tik-Tok, женщина на смешанном языке, говоря то по-русски, то по-таджикски, провожает мужчину по имени Саиджон: "Уповай на Аллаха, будь шустрым, да хранит тебя Всевышний".

«Юсупова 999», автор тик-ток канала, известная на платформе своими кулинарными роликами. Позднее рассказала, что на видео ее брат, которого призвали по мобилизации.

Комментируя свое видео, она говорит: «Ты не понимаешь, пока это тебя не коснется. Ты понимаешь, когда забирают твою кровинку, и никто не знает, куда его отвезут, что с ним будет. Я с утра не могу прийти в себя. Забирают тех, кто служил. Про тех, кто не служил, ничего не знаю. Оказывается, у моего брата еще 5 сентября был запрет на выезд из России. А у него был билет в Таджикистан на 12 сентября. Все было спланировано заранее».

На другом видео, которое позже было опубликовано на канале «Осторожно новости», женщины со слезами на глазах провожают мужчин. По виду им нет и 30 лет. На кадрах виден автобус и люди между собой разговаривают на таджикском языке.

Ещё до объявления частичной «мобилизации» в России в социальных сетях и СМИ уже публиковались многочисленные видеоролики об участии таджикистанцев в боях в Украине. Эксперты в области миграции говорят, что основной причиной этого является наличие соглашения о двойном гражданстве между Россией и Таджикистаном.

По данным МВД России, за последние пять лет российское гражданство получили около 200 тысяч таджикистанцев.



centralasian.org