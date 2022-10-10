Путин обвинил спецслужбы Украины во взрыве на Крымском мосту

Президент России Владимир Путин обвинил спецслужбы Украины в организации взрыва на Крымском (Керченском) мосту, который произошёл 8 октября.
Российские телеканалы вечером в воскресенье показали кадры встречи Путина с главой Следственного комитета Александром Бастрыкиным. Тот заявил о причастности к взрыву не только спецслужб Украины, но и неких граждан России и зарубежных государств.
По словам Бастрыкина, дело о взрыве возбуждено по статье "терроризм", а сотрудники ФСБ якобы уже установили ответственных. Путин назвал подрыв Крымского моста "терактом, направленный на разрушение критически важной инфраструктуры".
"Авторы, исполнители, заказчики - спецслужбы Украины" - добавил Путин.
Взрыв на Крымском мосту произошёл утром 8 октября. Как утверждает российское следствие, взорвалась фура, которая проезжала по мосту в сторону аннексированного Крыма. После этого загорелись топливные цистерны железнодорожного состава. Подтверждена гибель трёх человек. Обрушились два пролёта автомобильной части моста из Краснодарского края в Крым.
По словам Бастрыкина, грузовик ехал из Болгарии через Грузию и Армению в Северную Осетию и далее Краснодарский край. В таком изложении маршрут выглядит странно - неясно, в частности, как грузовик мог попасть из Армении, которая не граничит с Россией, в российскую республику Северная Осетия. Ранее СМИ сообщали, что владельцем грузовика является предприниматель из Краснодара, а за рулём находился его родственник.
Движение легковых автомобилей по мосту возобновили по уцелевшей его части - по двум полосам. Также возобновлено движение поездов.
Ряд украинских официальных лиц приветствовали случившееся, в то же время официальный Киев не взял на себя ответственность за взрыв. Советник Офиса президента Украины Михаил Подоляк высказал предположение, что он мог стать результатом борьбы за власть в России. Соединённые Штаты не стали комментировать взрыв, отметив лишь, что ответственность за войну в Украине несёт Россия. Ведущие американские СМИ, цитируя источники в руководстве Украины, высказали предположение, что взрыв мог быть результатом операции украинских спецслужб.
Сообщается, что в понедельник Путин проведёт совещание с членами Совбеза.
centralasian.org
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