Касым-Жомарта Токаева партия «Аманат» выдвинула кандидатом в президенты

Партия «Аманат» (бывшая «Нур Отан». — Прим. 24.kg) выдвинула в президенты кандидатуру Касым-Жомарта Токаева, передает Tengrinews.kz.
Его кандидатуру делегаты партийного съезда одобрили единогласно.
Внеочередные президентские выборы в Казахстане пройдут 20 ноября 2022 года.
Ранее Касым-Жомарт Токаев подписал поправки, предусматривающие введение в республике однократного президентского срока без права переизбрания.
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