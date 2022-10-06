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Касым-Жомарта Токаева партия «Аманат» выдвинула кандидатом в президенты

Партия «Аманат» (бывшая «Нур Отан». — Прим. 24.kg) выдвинула в президенты кандидатуру Касым-Жомарта Токаева, передает Tengrinews.kz.

Его кандидатуру делегаты партийного съезда одобрили единогласно.

Внеочередные президентские выборы в Казахстане пройдут 20 ноября 2022 года.

Ранее Касым-Жомарт Токаев подписал поправки, предусматривающие введение в республике однократного президентского срока без права переизбрания.

     
Ссылка: https://24.kg/vlast/247269/ 

           

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