Таджикских мигрантов отправляют восстанавливать разрушенный Мариуполь — СМИ

Российские строительные компании отправляют трудовых мигрантов из Таджикистана на восстановление разрушенного Мариуполя, сообщает радио «Озоди».
По его данным, мигрантам из РТ предложили заработать на восстановительных работах в Мариуполе. Согласившимся обещают платить от 130 до 250 тысяч рублей в месяц. Помимо высокой зарплаты, трудовым мигрантам обещают соцпакет — временное жилье и трехразовое питание.
Точное число отправленных неизвестно. Между тем в посольстве Таджикистана заявили, что официального уведомления от российских властей об отправке таджикистанцев на восстановление Мариуполя не получали.
По сведениям журналистов, набором и отправкой строителей в Мариуполь занимаются и таджикские строительные фирмы.
В России, по данным Международной организации по миграции, работают приблизительно 4 миллиона мигрантов из Центральной Азии: 1 миллион — из Таджикистана, 1 миллион — из Кыргызстана, около 2 миллионов — из Узбекистана.
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