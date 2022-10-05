Сергей Шойгу: в армию прибыли уже более 200 тысяч мобилизованных

В рамках мобилизации в армию уже призваны более 200 тысяч человек.
Об этом заявил министр обороны России Сергей Шойгу.
Как утверждает Шойгу, подготовка мобилизованных "осуществляется на 80 полигонах и в шести учебных центрах". По его словам, в район боевых действий они отправятся "после подготовки и боевого слаживания".
Министр также заявил, что в бою подразделения мобилизованных будут действовать только совместно с "подразделениями, которые уже участвуют в специальной военной операции".
Шойгу также приказал не направлять в зону "спецоперации" новобранцев, которых будут набирать в армию в рамках очередного осеннего призыва.
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