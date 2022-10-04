На протестах в Иране погибло не менее 133 человек

Во время продолжающихся протестов в Иране погибло как минимум 133 человека.

Более 40 из них – в городе Захедане, где полиция расстреляла протестующих, которые обвиняли начальника полиции в изнасиловании 15-летней девочки. Об этом сообщает правозащитная организация Iran Human Rights.

Протесты в Иране начались в середине сентября после гибели 22-летней защитницы прав женщин Махсы Амини из курдского меньшинства. Ее задержала и избила полиция нравов за распущенный хиджаб. Спустя неделю протесты охватили более 30 иранских городов, включая столицу страны Тегеран.

В Захедане протестующие также потребовали наказания для начальника полиции, который, как сообщается, изнасиловал 15-летнюю девочку. 30 сентября жители города собрались у полицейского участка, чтобы выразить протест. Некоторые из них бросали камни в сторону здания, также на видео есть кадры с горящим автомобилем полиции. По собравшимся открыли огонь из участка и из кружащего над ними вертолета. Позже иранские власти назвали произошедшее "террористической атакой" на полицейский участок. В результате расстрела погибли, по разным данным, от 19 до 58 человек, сотни ранены.

Тысячи иранцев продолжают протестовать против полицейского насилия и шире – против жестокой борьбы иранских властей с инакомыслием. С самого начала демонстраций женщины срывали с себя хиджабы и демонстративно крутили ими в воздухе, некоторые их публично сжигали, а также отрезали себе волосы в знак протеста. Через несколько дней демонстранты начали выкрикивать антиправительственные лозунги "Смерть диктатору!" и "Хаменеи будет свергнут!", направленные на лидера страны – аятоллу Али Хаменеи.

В ответ сотрудники сил безопасности Ирана стреляют по протестующим дробью и другими металлическими шариками, используют слезоточивый газ и водометы, избивают их дубинками. Иранские власти ограничили доступ к интернету. Они обещают провести расследование гибели Амини, но отказываются выполнять другие требования протестующих.

Во время антиправительственных демонстраций президент Ирана Ибрахим Раиси заявил, что Иран "должен решительно расправиться теми, кто выступает против безопасности и спокойствия в стране".

В протестах власти обвинили иностранное вмешательство, не уточнив названия вмешивающихся стран, и оппозицию из-за рубежа: якобы те использовали смерть Амини для разжигания общественных беспорядков. Подобную риторику используют лидеры многих авторитарных стран, граждане которых выходят на протесты, требуя соблюдения и расширения своих прав.

1 октября во многих городах мира прошли шествия в знак солидарности с иранцами, протестующими против угнетения женщин.

Источник: ozodlik



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