Сын премьера Японии стал его личным секретарем по политическим вопросам

До настоящего времени Сётаро Кисида работал секретарем в администрации главы японского правительства.

Премьер-министр Японии Фумио Кисида назначил своего старшего сына Сётаро секретарем, ответственным за политические вопросы. Соответствующее решение было объявлено в ходе пресс-конференции генеральным секретарем кабинета министров страны Хирокадзу Мацуно, сообщает РИА Новости.

До настоящего времени Сётаро Кисида работал секретарем в администрации главы японского правительства. Теперь же он станет одним из восьми личных секретарей премьера.

По мнению японских СМИ, такой шаг может свидетельствовать о том, что Фумио Кисида рассматривает старшего сына в качестве своего потенциального преемника в будущем.

"С учетом личностных качеств и способностей было принято решение, основываясь на идее "поставить правильного человека на правильное место", - прокомментировал назначение генсек правительства Японии.

Сётаро Кисиде 31 год. После окончания университета сын действующего главы японского правительства начал работу в компании Mitsui & Co. С марта 2020 года начал работать секретарем в офисе своего отца. После избрания Фумио Кисиды главой правящей Либерально-демократической партии и премьером Японии Сётаро в 2021 году также переехал в официальную резиденцию премьера.



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