Многих затоптали насмерть: Футбольный матч обернулся страшной смертью 127 человек

Десятки человек погибли в результате беспорядков на футбольном матче в Индонезии. Об этой трагедии сообщает местная полиция.
В рамках очередного тура чемпионата страны по футболу встречались клубы "Арема" и "Персебая". Хозяева поля уступили со счетом 2:3. После финального свистка недовольные болельщики "Аремы" выбежали на поле.
Правоохранителям пришлось пустить в ход слезоточивый газ, а затем началась стрельба - и образовалась давка. В результате, как сообщается, погибли 127 человек, большинство из них, по некоторым данным, были затоптаны насмерть. Среди жертв есть женщины, дети и полицейские. Поступает информация о большом количестве пострадавших.
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