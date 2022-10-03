СМИ: Месси не хочет возвращаться в "Барселону" из-за одного человека

Нападающий Лионель Месси вряд ли вернется в "Барселону" летом 2023 года, передает UKsport.

Отмечается, что нападающий "Пари Сен-Жермен" Лионель Месси не хочет присоединяться к "Барселоне", пока на посту президента клуба находится Жоан Лапорта. 35-летний аргентинец убежден, что функционер предал его, отменив соглашение по продлению контракта в последнюю минуту, вынудив его покинуть испанский клуб.

По информации СМИ, для возвращения Лионеля в клуб потребуется, чтобы его покинули некоторые игроки и менеджеры, так как "аргентинец не забыл об отношении некоторых людей к нему". Кроме того, Месси согласится вернуться в "Барсу", только если ему гарантируют место в стартовом составе.



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