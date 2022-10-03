После двухдневного затишья в Иране возобновились протесты

Во многих вузах прошли акции в поддержку задержанных студентов и с требованием освободить их.
В Иране продолжаются протесты из-за смерти 22-летней Махсы Амини, скончавшейся после задержания патрулем местной полиции нравов из-за неправильно надетого хиджаба.
Anadolu пишет, что последние двое суток в Исламской Республике прошли относительно спокойно. Однако позже протестные акции произошли во многих вузах страны, что стало толчком к началу новых беспорядков на улицах городов.
Протестные акции до поздней ночи 1 октября продолжались в Тегеране, а также в таких городах, как Сенендедж, Шехре-Корд, Шахиншехр, Эрак, Букан, Баболь, Кередж, Мешхед и Керманшах.
В Сети распространились ролики, где видно, как демонстранты сжигают мусорные баки, строят баррикады на дорогах, разжигают костры на улицах. В ряде городов между протестующими и силовиками произошли стычки, полиция применила слезоточивый газ. Во многих вузах прошли акции в поддержку задержанных студентов и с требованием освободить их.
Силовики начали аресты участников акций. Согласно сообщениям в СМИ, задержано около 2 000 человек, включая студентов, известных лиц и журналистов.
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