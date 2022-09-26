США предупредили Россию о «катастрофических последствиях» применения ядерного оружия

Более подробно возможную реакцию в закрытом порядке передали Москве, уточнил американский чиновник.

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил в воскресенье, что Москва столкнется с «катастрофическими последствиями», если применит ядерное оружие против Украины. Об этом сообщает Голос Америки.

По словам Салливана, Вашингтон «решительным образом» ответил бы на ядерный удар, не уточнив, какие именно последствия имеются в виду. Более подробно возможную реакцию в закрытом порядке передали Москве, уточнил американский чиновник.

В среду президент США Джо Байден на выступлении на Генеральной Ассамблее ООН в Нью-Йорке обвинил президента России Владимира Путина в «неприкрытых ядерных угрозах в адрес Европы» и пренебрежении обязанностями по нераспространению ядерного оружия.

Газета The Washington Post писала со ссылкой на свои источники, что Вашингтон в последние месяцы неоднократно отправлял Москве предупреждения о возможном ответе на ядерный удар. При этом, как говорится в статье, американские сообщения Москве неконкретны и расплывчаты: чтобы Кремль был предупреждён о реакции, но не знал точно, в чём она будет заключаться.

Замглавы российского МИД Сергей Рябков в пятницу заявил, что Москва другим странам ядерным оружием не угрожает.

Азаттык