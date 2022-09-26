В России предложили повысить призывной возраст до 50 лет для трудовых мигрантов

Тема мобилизации "очень чувствительна" для российского общества и "крайне высок запрос на справедливость и прозрачность процедуры.

Глава Совета при президенте РФ по правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев 25 сентября предложил повысить призывной возраст трудовых мигрантов и других иностранцев, которые получили гражданство России, до 45 или 50 лет. Он не стал скрывать, что это связано с войной, которую Россия ведет в Украине, и объявленной в России мобилизацией: увеличение призывного возраста даст возможность призвать в армию и отправить на фронт больше мигрантов с российским паспортом.

"Конституция говорит, что защита Отечества является долгом и обязанностью гражданина РФ, не делая различий между теми, кто получил гражданство по рождению, и теми, кто был натурализован, – цитирует Фадеева официальный Telegram-канал СПЧ. – Необходимо заполнить эту правовую лакуну и рассмотреть возможность увеличения призывного возраста натурализованных граждан до 45 или 50 лет".

По его словам, тема мобилизации "очень чувствительна" для российского общества и "крайне высок запрос на справедливость и прозрачность процедуры".

"Одна из часто звучащих претензий касается трудовых мигрантов и иных граждан, прибывших в Россию и получивших гражданство, – заявил Фадеев. – Согласно действующему законодательству, если они старше 27 лет, то не подлежат призыву на военную службу, а, следовательно, не могут получить военно-учетную специальность и попасть в запас".

Фадеев также привел в пример Израиль, "куда сейчас устремилась некоторая часть наших граждан". Там, по его словам, "репатрианту дается срок в один год для обустройства на новом месте, после чего он призывается в Армию обороны Израиля вне зависимости от возраста".

"Считаю, что подобные механизмы могут быть введены и у нас", – подчеркнул глава СПЧ. Он собирается провести консультации по этому вопросу с профильными комитетами Госдумы и Совета Федерации, а также с главным правовым управлением Минобороны России.

Российские власти не скрывают, что собираются мобилизовать и отправлять на войну в Украину не только граждан РФ, но и мигрантов, которые недавно обзавелись паспортом России. По сообщениям из разных российских городов, им уже начали приходить повестки. А от руководства строительных компаний, где работают мигранты, требуют их паспортные данные с указанием гражданства.

При этом власти Узбекистана, Кыргызстана и других стран, откуда массово едут мигранты в Россию, уже предупредили своих граждан, что их участие в войне в Украине наказывается в уголовном порядке.

Российские власти эти предупреждения игнорируют. Вечером 24 сентября Владимир Путин одобрил поправки в законодательство: они позволяют получать в упрощенном порядке гражданство РФ иностранцам, которые заключили контракт на службу в российской армии на срок не менее одного года. Также на прошлой неделе стало известно, что правительство Москвы и Минобороны России откроют пункты приема иностранцев в российскую армию по контракту на территории миграционного центра "Сахарово".

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