В Дагестане вспыхнули протесты против мобилизации. Полиции пришлось стрелять в воздух

Полиция открыла стрельбу в воздух.



Днем 25 сентября жители села Эндирей в Дагестане перекрыли федеральную трассу Хасавюрт-Махачкала, протестуя против мобилизации. Полиция открыла стрельбу в воздух.

Как сообщает "Медуза", из села по мобилизации призвали 110 человек, и люди вышли на акцию, чтобы защитить своих сыновей, братьев и мужей. Судя по кадрам очевидцев, полиция выстрелами в воздух попыталась разогнать протестующих. Есть ли пострадавшие или задержанные, неизвестно.

По информации издания, акции против мобилизации начались в разных регионах России в первый день призыва, 21 сентября. С тех пор в разных городах России задержали более двух тысяч человек, больше всего 21 сентября - свыше 1 300 человек.



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