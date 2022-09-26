Стали известны задачи для мобилизованных россиян

Части, которые на передовой, пора менять и закреплять позиции.
Россияне, которые попали под частичную мобилизацию, будут контролировать освобожденные в ходе специальной военной операции (СВО) на Украине территории. Об этом стало известно из заявления командира первого ударно-штурмового батальона 131-го полка Донецкой народной республики (ДНР) Максима Индуса Дроздова, его слова приводит Ura.ru.
"Части, которые на передовой, пора менять и закреплять позиции. Призванные россияне нужны для контролирования освобожденных территорий. Сейчас мы идем вперед, соответственно, нужно закрепление территорий", - сказал военнослужащий.
Комбат выразил уверенность в том, что освобожденные территории обязательно войдут в состав России. Также он добавил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) применяют террористические методы.
21 сентября президент России Владимир Путин объявил о начале частичной мобилизации в стране. По его словам, призванные на военную службу перед отправкой в части обязательно будут проходить дополнительную военную подготовку.
Источник: lenta.ru
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