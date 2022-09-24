Ни заявления, ни соболезнования. Почему президент Рахмон сохраняет молчание?

Правительство Таджикистана не прислушалось к просьбе интеллигенции и активистов гражданского общества объявить в стране День национального траура в память о жертвах конфликта на таджикско-кыргызской границе.

Молчание, вызвавшее много вопросов

Президент страны Эмомали Рахмон даже не выразил соболезнования родственникам погибших и не обозначил свою позицию относительно последних событий в приграничье.

Молчание Рахмона по этому поводу вызвало в кыргызском сегменте соцсетей слух о том, что якобы он хотел высказаться по поводу событий на границе, но серьезно заболел. Эмомали Рахмон не появлялся на публике с 16 сентября, после возвращения с саммита ШОС в Самарканде, хотя до 20 сентября пресс-служба главы государства опубликовала сообщения о его встречах с лидерами стран региона на полях саммита ШОС. Наши попытки узнать мнение пресс-секретаря президента Абдуфаттоха Шарифзода не увенчались успехом, поскольку он не отвечал на звонки.

В Кыргызстане 19 сентября был объявлен День национального траура по жертвам приграничного конфликта 14-17 сентября. Президент этой страны Садыр Жапаров дважды обращался к своему народу касательно последних событий, секретарь Совета безопасности и других структур этой страны ежедневно предоставляют информацию населению.

В Таджикистане соболезнования родственникам погибших на границе от имени президента выразил лишь председатель Согдийской области Раджаббой Ахмадзода.

Заместитель министра иностранных дел Таджикистана Содик Имоми сообщил, что в результате конфликта с таджикской стороны погиб 41 человек, но позже выяснилось, что эта цифра занижена. Государственные телеканалы не транслировали никаких новостей о приграничных событиях, кроме подписания соглашения о прекращении огня, а развлекательные передачи продолжались в эфире. Только национальное информационное агентство «Ховар», в унаследованной с советских времен манере, распространяло сообщения пресс-центр погранвойск ГКНБ о событиях на границе.

"Глава государства серьезно отнесся к конфликту, но..."



Эксперт Абдумалик Кодиров сказал, что в Таджикистане есть всего лишь один центр принятия решений, из-за чего реакция на события запаздывает. По его словам, периодическая публикация сообщений пресс-центра погранвойск о конфликте на сайте национального информагентства «Ховар» показала, что глава государства серьезно отнесся к инциденту, но вопрос состоит в том, почему президент лично не высказал свою позицию по этому вопросу.

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон обычно направляет свои соболезнования главам зарубежных стран в связи с гибелью людей в дорожно-транспортных происшествиях, стихийных бедствиях, терактах, но за последнее десятилетие ни разу официально не выражал соболезнования своему народу.

"Скрывают реальные данные"



Алим Шерзамонов, активный член таджикской оппозиции, проживающий в Европе, говорит, что Рахмон и его окружение по-прежнему мыслят в духе советской эпохи и они считают, что обнародование реальных данных о жертвах и объявление Дня национального траура — это признание поражения и демонстрация слабости. По его словам, власти скрывали как число жертв как во время пандемии коронавируса, так и во время приграничных конфликтов, в таком смысле, что Таджикистан "самодостаточная страна и не может допустить упущений".

«Даже ряд оппозиционеров сегодня занимаются шапкозакидательством, что мол вот, наши вооруженные силы понесли меньшие потери по сравнению с Кыргызстаном. А победители своих погибших не оплакивают. Однако последствия таких шагов, как сокрытие правды и непредставление правдивой статистики народу, распространение далекой от действительности информации – это то, что в какой-то момент люди не будут верить им, даже если они скажут правду», - сказал Шерзамонов.

Глубокая пропасть между народом и властью



Шокирджон Хакимов, юрист и первый заместитель председателя Социал-демократической партии Таджикистана, считает, что эта ситуация демонстрирует огромную пропасть между властью и народом. По его словам, Таджикистан до сих пор не следует в этом вопросе за развитыми странами, которые оперативно информируют население о каждом происшествии и действуют так, как желает это население. Собеседник также отметил, что президент обладает конституционным правом объявить День национального траура или чрезвычайное положение.

Согласно статье 70 Конституции Таджикистана, президент обязан информировать парламент о ситуации в стране. Но сейчас в стране как раз и сложилась именно такая чрезвычайная ситуация, когда десятки граждан Таджикистана погибли и получили ранения.

"В результате неправильной кадровой политики наш парламент и другие институты практически не имеют никаких полномочий и решения принимаются из одного центра. Эти ветви власти неполноценны и каждая из них находится не на своем месте. Сейчас все три ветви власти зависят от воли одного человека. Если бы они были независимыми, то было бы давление и каждая ветвь власти стала бы активнее", - сказал Шокирджон Хакимов.

"Сложная система"

Источник, близкий к правительству Таджикистана, и который имеет информацию о том, как принимаются решения в этом органе власти и как они потом исполняются, сказал 19 сентября Радио Озоди, что «эта система настолько сложна, что для передачи одной информации она проходит столько ступеней вверх, и потом таким же образом решение по ней спускается вниз, а пока идет этот процесс, проходит столько времени, что эта информация и решение по ней уже устаревает и может не понадобиться».

По словам этого источника, министрам и министерствам не предоставлено никаких возможностей и условий для проявления инициативы или решения проблем, «до тех пор, пока не будет получено согласие на высшем уровне правительства». Именно поэтому государственные чиновники боятся делать что-то или говорить от себя. Лишь некоторым руководителям силовых структур предоставлена ограниченная свобода, «но при этом сам процесс зависит не только от них», — сказал этот чиновник, попросивший не называть его имени из соображений безопасности.

В результате конфликта, произошедшего 14-17 сентября на границе Таджикистана и Кыргызстана, с обеих сторон погибли более ста человек, еще сотни получили ранения. Стороны обвиняют друг друга в развязывании конфликта. Власти Кыргызстана активно информируют население и СМИ об инциденте, и кажется, что таджикские власти, предоставляя лишь официальные сообщения, не готовы сотрудничать с прессой.



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