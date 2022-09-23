В России мобилизованные будут получать от 205 тысяч рублей в месяц

В первую очередь мобилизуют граждан, отслуживших в армии не больше трех лет назад и имеющих навыки военной службы.
Россияне, призванные в ряды Вооруженных сил в рамках частичной мобилизации, будут получать не менее 205 тысяч рублей в месяц, рассказал военный комиссар Якутии Александр Авдонин. Об этом сообщает РИА новости.
"Все граждане, которые призываются по мобилизации, приравниваются к военнослужащим по контракту, получают денежное довольствие в таком же размере - от 205 тысяч рублей, в зависимости от должности и воинского звания", - пояснил он на брифинге оперативного штаба республики.
По его словам, в первую очередь мобилизуют граждан, отслуживших в армии не больше трех лет назад и имеющих навыки военной службы.
В то же время, судя по комментарию главы Крыма Сергея Аксенова, регионы могут доплачивать сверх базовой суммы своим мобилизованным жителям в качестве меры дополнительной поддержки. При этом он призвал не устраивать "соревнование регионов", кто доплатит больше: возможности у всех разные, сумма должна быть одинаковой на федеральном уровне.
Накануне президент России Владимир Путин объявил частичную мобилизацию. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1000 километров и освобожденных территорий на Украине.
В российские вооруженные силы призовут в общей сложности 300 тысяч резервистов, это чуть более процента от общего мобилизационного ресурса страны. По словам Шойгу, ни о какой мобилизации студентов, обучающихся в вузах, речь не идет и не будет идти ни при каких условиях. Также она не коснется нынешних призывников.
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