В России мобилизованные будут получать от 205 тысяч рублей в месяц

В первую очередь мобилизуют граждан, отслуживших в армии не больше трех лет назад и имеющих навыки военной службы.

Россияне, призванные в ряды Вооруженных сил в рамках частичной мобилизации, будут получать не менее 205 тысяч рублей в месяц, рассказал военный комиссар Якутии Александр Авдонин. Об этом сообщает РИА новости.

"Все граждане, которые призываются по мобилизации, приравниваются к военнослужащим по контракту, получают денежное довольствие в таком же размере - от 205 тысяч рублей, в зависимости от должности и воинского звания", - пояснил он на брифинге оперативного штаба республики.

По его словам, в первую очередь мобилизуют граждан, отслуживших в армии не больше трех лет назад и имеющих навыки военной службы.

В то же время, судя по комментарию главы Крыма Сергея Аксенова, регионы могут доплачивать сверх базовой суммы своим мобилизованным жителям в качестве меры дополнительной поддержки. При этом он призвал не устраивать "соревнование регионов", кто доплатит больше: возможности у всех разные, сумма должна быть одинаковой на федеральном уровне.

Накануне президент России Владимир Путин объявил частичную мобилизацию. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1000 километров и освобожденных территорий на Украине.

В российские вооруженные силы призовут в общей сложности 300 тысяч резервистов, это чуть более процента от общего мобилизационного ресурса страны. По словам Шойгу, ни о какой мобилизации студентов, обучающихся в вузах, речь не идет и не будет идти ни при каких условиях. Также она не коснется нынешних призывников.





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