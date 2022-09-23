В РФ военная служба упростит иностранцам получение российского гражданства

Об этом сообщается на сайте media-mig.ru.
Государственная Дума РФ приняла закон, позволяющий иностранным гражданам, проходящим военную службу в Вооружённых Силах РФ на контрактной основе, получить российское гражданство в упрощённом порядке. Об этом сообщается на сайте media-mig.ru.
Согласно документу, эта категория иностранных граждан сможет претендовать на гражданство минуя получение вида на жительство. Минимальный срок службы по военному контракту составляет один год. По действующим в настоящее время законодательным нормам, срок службы равен трём годам.
На изменения в законодательстве уже отреагировали московские власти. Правительство Москвы собирается открыть в миграционно центре "Сахарово" пункт поступления иностранных граждан на военную службу.
"В самое ближайшее время Правительство Москвы развернёт в "Сахарово" полноценную инфраструктуру содействия Минобороны России в организации поступления на военную службу иностранных граждан", - говорится на сайте столичного мэра Сергея Собянина.
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