Латвия заявила об отказе впускать избегающих мобилизации граждан России

Запись опубликована в его Twitter'е 21 сентября.

Министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич заявил, что Рига не будет выдавать гуманитарные визы гражданам России, желающим избежать мобилизации в армию, или пропускать их через границу в случае, если у них уже есть шенгенская виза. Он объяснил это «соображениями безопасности». Запись опубликована в его Twitter'е 21 сентября.

С 19 сентября страны Балтии, включая Латвию, закрыли границу для граждан России с шенгенскими визами. Ранее заявлялось, что выдача гуманитарных виз, которые, в частности, выдаются людям под угрозой преследования со стороны государства, продолжится.

21 сентября президент Владимир Путин объявил мобилизацию в России. Указ опубликован на сайте Кремля. Это было объяснено необходимостью продолжить боевые действия в Украине. По словам министра обороны Сергея Шойгу, призваны будут 300 тысяч человек.

Днём ранее, 20 сентября, Госдума в экстренном порядке приняла поправки к уголовному кодексу, которые, в частности, вводят уголовное наказание для граждан, отказывающихся воевать в составе армии. Ожидается, что 21 сентября они будут приняты Советом Федерации и подписаны Путиным.

Азаттык