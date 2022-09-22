На антивоенных акциях в России задержаны более тысячи человек

В России на акциях протеста против мобилизации в Москве, Санкт-Петербурге и других городах прошли задержания.
В Москве люди вышли на Старый Арбат. Среди собравшихся было много женщин. Они скандировали лозунги «Жизнь нашим детям!» и «Нет войне!».
Точное количество собравшихся не уточняется, но, судя по видеокадрам, которые публикуют очевидцы в соцсетях, речь идёт о нескольких сотнях человек. Они встали в длинную цепочку, сцепившись руками. Полицейские выдёргивали участников акции по одному и уводили в автозаки.
В Санкт-Петербурге противники мобилизации, среди которых также было много женщин, собрались у Исаакиевского собора. После этого их взяла в кольцо полиция. Сообщается, что сотрудники правоохранительных органов при задержаниях били митингующих резиновыми дубинками.
К 23:30 по московскому времени на акциях в Москве и Петербурге задержали 1060 человек, сообщает правозащитный проект «ОВД-Инфо».
Всего митинги, шествия и пикеты против мобилизации прошли в 38 городах России. По последним данным, на них задержаны более 1300 человек.
На одну из участниц акции в Екатеринбурге завели уголовное дело по статье о применении насилия к представителю власти. Всего в городе на акции задержали не менее 40 человек. В Челябинске задержаны около 30 человек. В Перми и в Уфе - более 20 задержанных в каждом городе. Задержания прошли также в Красноярске, Твери, Воронеже, Краснодаре Саратове, Калининграде, Петрозаводске, Рязани, Иркутске и других городах.
В среду президент России Владимир Путин подписал указ о проведении частичной мобилизации в стране. Принятое решение он объяснил необходимостью «защиты нашей Родины и её целостности», а также необходимостью вести военные действия с Украиной на линии соприкосновения протяженностью более одной тысячи километров.
Призыву, как утверждается, будут подлежать только граждане из запаса и проходившие военную службу. Министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что будут призваны 300 тысяч резервистов. Это, по его словам, один процент от мобилизационного потенциала. Также министр заявил, что о мобилизации на войну студентов и срочников речи не идёт.
Ранее депутаты Госдумы приняли новые поправки к Уголовному кодексу, которые вводят наказание за отказ контрактников выполнять боевые задачи, дополняют кодекс понятиями «мобилизация», «военное положение» и «военное время», ужесточают наказание за дезертирство, а также вводят сроки за добровольную сдачу в плен, мародёрство и отказ выполнять госзаказ в оборонной сфере.
С начала полномасштабного вооружённого вторжения российских войск в Украину многие военные эксперты отмечали, что достичь поставленных Владимиром Путиным перед армией задач невозможно без дополнительной мобилизации. В Кремле неоднократно заявляли, что не собираются объявлять всеобщую мобилизацию.
Азаттык
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