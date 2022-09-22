Мы на пороге третьей мировой войны. Запад объявил нам войну и уже ведет ее, - Александр Дугин

В последние несколько дней на Украине произошли существенные изменения в балансе сил. Это необходимо осмыслить во всем объеме.

Контратаки Киева оказались в целом провальными на Херсонщине, но, увы, успешными на Харьковщине. Именно ситуация на Харьковщине и вынужденное отступление союзных сил и является переломным моментом. Если отложить сейчас в сторону психологические эффекты и закономерное переживание патриотов, следует зафиксировать, что во всей истории СВО мы подошли к точке невозврата.

Все как один сейчас рекомендуют принять экстраординарные меры для перелома ситуации, и часть этих предложений вполне рациональна. Мы ни в коей мере не претендуем на оригинальность, но лишь постараемся обобщить наиболее принципиальные моменты и рекомендации и поместить их в глобальный геополитический контекст.

Третья мировая война

Мы на пороге третьей мировой войны, к которой навязчиво подталкивает нас Запад. И это уже не опасение или ожидание, это факт. Россия воюет с коллективным Западом, с НАТО и их союзниками (хотя и не со всеми – у Турции и Греции своя позиция, а ряд европейских стран, прежде всего Франция и Италия, но не только, активно участвовать в войне с Россией не хотят). И тем не менее угроза третьей мировой войны все ближе.

Дойдет ли дело до применения ядерного оружия, вопрос открытый. Но вероятность ядерного Армагеддона возрастает с каждым днем. Совершенно ясно, и многие американские военачальники (как недавно экс-командующий ВС США в Европе Бен Ходжес) это открыто провозглашают, Запад уже не удовлетворится даже нашим полным уходом с территории бывшей Украины, добивать нас будут и на нашей земле, настаивая на "безоговорочной капитуляции" (Йенс Столтенберг), "деимпериализации" (Бен Ходжес), расчленении России.

В 1991 году Запад удовольствовался распадом СССР и нашей идейной капитуляцией, прежде всего принятием западной либеральной идеологии, политической системы и экономики под началом западных кураторов. Сегодня для Запада красной линией является существование самой суверенной России – даже в границах РФ.

Контрнаступление ВСУ на Харьковщине – это прямой удар Запада по России. Всем известно, что это наступление было организовано, подготовлено и оснащено военным командованием США и НАТО и проходило под их прямым кураторством. Это не только использование натовской военной техники, но и прямое участие западной военно-космической разведки, наемников и инструкторов. В глазах Запада это начало "нашего конца". Раз мы дали слабину в обороне подконтрольных нам территорий на Харьковщине, нас можно побеждать и дальше. Это не маленький успех контрнаступления Киева, это первый ощутимый успех Drang nach Osten сил НАТО.

Конечно, можно попытаться списать это на временные "технические трудности" и отложить сущностный анализ ситуации на потом. Но это лишь отдалит осознание свершившегося факта, а следовательно, только обессилит и деморализует нас самих.

Поэтому стоит холодно признать: Запад объявил нам войну и уже ведет ее. Мы не выбирали этой войны, мы не хотели ее. В 1941 году мы также не хотели войны с нацистской Германией и до последнего отказывались верить в нее. Но в нынешней ситуации, когда она ведется против нас де-факто, это не имеет решающего значения. Теперь важно только победить в ней, отстояв право России быть.

Конец СВО

СВО как ограниченная операция по освобождению Донбасса и ряда территорий Новороссии завершена. Она постепенно пероросла в полноценную войну с Западом, где, собственно, сам террористический нацистский киевский режим играет лишь инструментальную роль. Попытка осадить его и освободить ряд подконтрольных украинским нацистам территорий Новороссии, сохранив неизменным существующий геополитический баланс сил в мире, как техническая операция не удалась, и делать вид, что мы просто продолжаем СВО – где-то на периферии общественного внимания – дальше просто бессмысленно.

Помимо своей воли теперь мы в войне, и это касается каждого гражданина России: каждый из нас под прицелом врага, террориста, снайпера, ДРГ.

При этом ситуация такова, что при всем желании нельзя вернуть все к начальным условиям – до 24 февраля 2022 года. То, что произошло, необратимо, и даже бояться каких-то уступок или компромиссов с нашей стороны не следует. Враг примет только нашу полную капитуляцию, порабощение, расчленение, оккупацию. Так что выбора у нас просто нет.

Конец СВО означает потребность глубоких трансформаций всей политико-социальной системы современной России – перевода страны на военные рельсы – в политике, экономике, культуре, информационной сфере. СВО могла оставаться важным, но не единственным содержанием общественной жизни России. Война с Западом подчиняет себе все.

Идеологический фронт

Россия оказалась в состоянии идеологической войны. Ценности, которые отстаивает глобалистский Запад – ЛГБТ, легализация извращений, наркотиков, сращивание человека с машиной, тотальное смешение в ходе неконтролируемой миграции и т. д. – неразрывно связаны с его военно-политической гегемонией и однополярной системой. Западный либерализм и глобальная военно-политическая и экономическая доминация США и НАТО – единое целое. Воевать с Западом и принимать (пусть частично) его ценности, во имя которых он ведет войну против нас, войну на уничтожение, просто абсурдно.

Собственная полноценная идеология не просто нам сегодня "была бы полезна". Если ее не будет, мы проиграем. Запад будет продолжать атаковать нас и извне, руками вооруженных и выдрессированных украинских нацистов, и изнутри – руками пятой, все еще либеральной колонны, искусно разлагая сознание и развращая душу молодого поколения. Не имея своей идеологии, которая ясно определит, кто друг, кто враг, мы окажемся в такой ситуации почти бессильными.

Идеология должна быть в общих чертах заявлена немедленно, и суть ее должна заключаться в полном и прямом отвержении идеологии Запада, глобализма и тоталитарного либерализма, со всеми его инструментальными подвидами – включая неонацизм, расизм и экстремизм.

Мобилизация

Мобилизация неизбежна. Война касается всех и каждого. Однако мобилизация не означает принудительной отправки призывников на фронт. Этого как раз можно избежать – например, через формирование полноценного Добровольческого движения – с необходимыми льготами и государственной поддержкой.

Следует сделать ставку на ветеранов, на особую поддержку воинов Новороссии. У России немного, но есть сторонники и за рубежом. Надо не стесняться формировать антинацистские антиглобалистские интербригады из честных людей стран Востока и Запада.

Но главное – нельзя недооценивать русских. Мы – народ-герой. Великой ценой, но страшного врага мы побеждали не раз и не два в нашей славной истории. Победим и на этот раз, если только война против Запада и на сей раз станет народной. Мы выигрываем именно народные войны – войны, для участия в которых пробуждается народ-великан.

Мобилизация предполагает полную смену информационной политики. Нормы мирного времени (а по сути, слепое копирование западных развлекательных программ и стратегий, только разлагающих общество) должны быть отменены. Телевидение и СМИ в целом должны стать патриотическими инструментами мобилизации военного времени. Все концерты – фронту, само бытие в тылу – тоже фронту. Это уже понемногу начинается, но пока затрагивает лишь крохотную часть каналов. А должно быть везде.

Культура, информация, образование, просвещение, политика, социальная сфера – все должно единодушно работать на войну, то есть на Победу.

Экономика

Любое суверенное государство может эмитировать столько национальной валюты, сколько ему требуется. Если оно по-настоящему суверенно. Война с Западом лишает всякого смысла продолжение экономических игр по его правилам. Экономика военного времени не может не быть суверенной. Для Победы следует тратить столько средств, сколько потребуется. Стоит лишь следить за тем, чтобы эмиссия концентрировалась бы в особом контуре, предназначенном для стратегических целей. Коррупцию в таких условиях следует приравнять к военному преступлению.

Война и комфорт – вещи несовместимые. От комфорта как цели, как жизненного ориентира следует отказаться. Только готовые к лишениям народы способны выиграть настоящие полноценные войны.

В таких ситуациях всегда появляется новая плеяда экономистов, цель которых – спасение государства. Это прежде всего. Догмы, школы, методы и подходы – вторичны.

Можно назвать такую экономику мобилизационной, а можно просто военной.

Наши союзники

В любой войне союзники играют важнейшую роль. Сегодня у России их не так много, но они есть. Прежде всего речь идет о тех странах, которые отвергают однополярный либеральный западный порядок. То есть о сторонниках многополярности – таких как Китай, Иран, Северная Корея, Сербия, Сирия, ЦАР, Мали, а также до определенной степени Индия, Турция, ряд исламских, африканских и латино-американских стран (прежде всего Куба, Никарагуа, Венесуэла).

В работе с ними следует мобилизовать весь имеющийся в наличии ресурс, не только профессиональную, но народную дипломатию. А для этого снова нужна идеология. Мы должны убедить союзников, что решили порвать с глобализмом и западной гегемонией необратимо и готовы идти до конца в строительстве многополярного мира. Тут мы должны быть последовательны и решительны. Время полутонов и компромиссов кончилось. Война Запада против России разводит человечество по разные стороны баррикад.

Духовный фактор

Центральным моментом начавшегося мирового противостояния является духовный, религиозный аспект. Россия оказалась в состоянии войны с богоборческой антирелигиозной цивилизацией, которая ниспровергает сами основы духовных и нравственных ценностей – Бога, Церковь, семью, пол, человека. При всем различии православия, традиционного ислама, иудаизма, индуизма или буддизма все религии и построенные на них культуры признают божественную истину, высокое духовное и нравственное достоинство человека, чтят традиции и институты – государство, семью, общину. Современный Запад упразднил все это, заменив виртуальной реальностью, предельным индивидуализмом, уничтожением пола, всеобщей слежкой, тоталитарной "культурой отмены", обществом постправды.

Открытый сатанизм и прямой расизм процветают на Украине, и Запад это только поддерживает.

Мы имеем дело с тем, что православные старцы называют "цивилизацией Антихриста". Поэтому роль России – в том, чтобы объединить верующих разных конфессий в этой решающей битве.

Не стоит ждать, пока мировой враг разрушит ваш дом, убьет вашего мужа, сына или дочь… В какой-то момент станет слишком поздно. Не дай нам Бог дожить до такого момента.

Наступление врага на Харьковщине – это именно оно, то самое. Начало полноценной войны Запада против нас.

Запад демонстрирует намерение начать против нас войну на уничтожение – третью мировую войну. Мы должны собрать весь наш глубинный народный потенциал, чтобы отразить это нападение. Всеми средствами – мыслью, военной мощью, экономикой, культурой, искусством, внутренней мобилизацией всех структур государства и каждого из нас.

Публикация: Царьград

Источник - zavtra.ru