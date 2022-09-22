Информационная война против России: вбросы, фейки, паттерны паники, - Н.Сорокин

Информационная война против России: вбросы, фейки, паттерны паники цель – спровоцировать хаос

По данным на середину сентября Роскомнадзор заблокировал около 3000 сайтов с антироссийской пропагандой и фейками. Ежесуточная аудитория подобных ресурсов составляла более 16 млн российских интернет-пользователей. То, что заблокировали, это хорошо, но крайне мало. Во-первых, таких сайтов, по оценкам экспертов общественного "Комитета по защите национальных интересов", от 100 тысяч до миллиона, во-вторых, основные фейки распространяются в социальных сетях, а там у Роскомнадзора возникают большие проблемы.

Помимо фейков в СМИ широко практикуются резонансные вбросы в общественное сознание с целью создания неуверенности, паники и чувства постоянного напряжения. Все это делается средствами, также позаимствованными из соответствующих западных методичек (есть ведь не только методичка Шарпа по организации "цветных революций").

Например, на днях пресс-служба КПРФ опровергла появившуюся в СМИ информацию, что лидер партии Геннадий Зюганов написал письмо президенту России Владимиру Путину с просьбой не назначать Главу Чечни Рамзана Кадырова Министром обороны РФ. Коммунисты обратятся в Следственный комитет для привлечения провокаторов к ответственности. Ранее на фоне заявления Кадырова о желании взять "бессрочный отпуск" в СМИ распространилась информация о якобы возможном назначении Главы Чечни на пост Министра обороны России.

Текст письма 13 сентября опубликовала газета "Новые Известия". За день до публикации Зюганов также отрицал, что писал Путину о возможном назначении Кадырова.

"Провокация с участием "Новых Известий" должна получить строгую правовую оценку. В газете "Новые Известия" размещен абсолютно провокационный материал. Публикация содержит подложный текст, выдаваемый за обращение Председателя ЦК КПРФ Зюганова на имя Президента РФ Путина и направленный против Главы Чечни Кадырова", - говорится в заявлении пресс-службы ЦК КПРФ.

Зададимся вопросом, а кто у нас финансирует "Новые Известия" после того, как Муса Бажаев в 2014 году фактически отказался от бесполезных для себя затрат? Конечно, руководство "Новых Известий" никогда не признается, что существует исключительно благодаря западному финансированию, и всячески пытается скрыть этот факт с помощью сложных схем. А факт состоит в том, что финансируют издание ровно те же структуры, которые содержат аналогичные русофобские фейк-медиа на Украине, с абсолютно идентичной повесткой по информационным вбросам, то есть многочисленные фонды известного идеолога "цветных революций" Джорджа Сороса. Столкнуть лбами представителей российского истеблишмента, конечно, не удалось, но осадочек, как говорится, остался.

Пару месяцев назад спецслужбы Луганской Народной Республики обнаружили в Северодонецке базу одного из подразделений центра информационно-психологических операций Украины. Его сотрудники отвечали за создание фейковых новостей об обстрелах со стороны российских военнослужащих. О том, как действовали сотрудники центра, рассказал один из военнопленных. "Привозили всякие брошюрки о том, какой кровожадный русский мир. Что мы должны убивать русских, что Украина единая нация. Что-то вроде какой-то идеологии фашизма было. Приезжали, проводили пропаганду среди рядового состава. Говорили, что нужно напасть на Россию, разбить эту империю зла. Отвоевать свои земли. И по возможности забрать побольше чужих земель, ну я так понимаю, что русских", - поделился он.

Но ведь это только вершина айсберга. Главной задачей были и остаются информационные вбросы, по сути, диверсии и теракты в виртуальном пространстве. При этом надо помнить, что в этом инфомире проживает с той или иной степенью регулярности не менее половины населения РФ, и этот процент только нарастает.

Вбросы, в целом, нехитрые: ВСУ заняли Белгород и наступают на Ростов. Потери при наступлении в Харьковской области 10:1, на каждого всу-шника 10 российских бойцов. Путин сместил руководство Минобороны и 30 ведущих генералов. А главное - пытки. Всех пленных, да и гражданских, оказавшихся на захваченных территориях русские истязают, пытают, насилуют: ну это как бы общее место всех появляющихся фейков.

Ложные письма и групповые обращения, массовые истерии на Западе, связанные с очередными русскими "зверствами" (конек – массовые изнасилования), телефонный терроризм, мошенничество с банковскими картами, информационные вбросы, массовые дубли комментариев под популярными постами в социальных сетях, "фабрики ботов" и целые кампании, провоцирующие страх и панику. Если вы это наблюдаете, то знайте – это явственные следы деятельности Центров информационно-психологических операций ВСУ (ЦИПсО). Их основная "боевая" задача - информационно-психологические диверсии в пространстве противника.

Утверждается, что силы ЦИПсО были внедрены в армейскую структуру Украины к 2004 году, тогда они были частью разведки ВМС Украины. Например, один из центров базировался в Севастополе, а другой - в Одессе. С 2014 года, после событий Майдана, центры психологических операций перешли в юрисдикцию Сил специальных операций (ССО).

Из попавших в сеть документов известно, что в структуру ССО входит четыре подобных центра:

- 72-й ЦИПсО, в/ч А4398 (его часто называют главным), в 2014 году переехал из Севастополя в Бровары;

- 16-й ЦИПсО, в/ч А1182, расположен в г. Гуйва, Житомирская область;

- 74-й ЦИПсО, в/ч А1277, расположен во Львове;

- 83-й ЦИПсО, в/ч А2455, базируется в Одессе.

Каждый из этих центров занимается сбором и анализом информации, которая позволила бы дискредитировать противника в информационном пространстве, создать позитивный имидж Украины в мире и готовить информационно-психологические диверсии.

Проще говоря, основная деятельность ЦИПсО Украины - поддержка информационного фронта на своей территории, в пространстве противника и на территории потенциальных "партнеров" и союзников, точнее говоря, спонсоров.

Искусству информационно-психологической войны украинских офицеров, солдат и вольнонаемных минобороны обучало на примере лучших мировых практик. Этого никто не скрывает. Например, в одном из интервью Алексей Арестович цитировал в качестве образца американские учебники по информационной войне.

"Понимаете, как вот работает информационно-психологическая борьба? Первая страница в американском учебнике по информационно-психологической борьбе, первая глава, просто цитирую: основная задача информационно-психологической операции - захватить повестку дня. Все, после этого можете расслабиться и ничего не делать", - объяснял Арестович в одном из относительно недавних интервью.

Благодаря известной манере обезьянничать даже в мелочах, т.н. силы специальных операций формировались в т.н. ВМФ Украины, которых никогда не было. На сайте ССО Украины представлена структура основных подразделений, копирующая аналогичную систему в США. Как и в ВС США, кстати, украинских центров ИПсО тоже четыре. Классификация так называемых "информационных продуктов", т.е. всей мерзости, которой нас кормят, тоже выполнена по образцу НАТО.

Вот наиболее известные "наработки" ЦИПсО, известные на Украине каждому школьнику.

Российская авиация с первых дней захватила господство в воздухе над Украиной, и с первых же дней в Киеве начали рассказывать невероятные истории о безымянном украинском летчике, который в одиночку воевал чуть ли не со всей российской авиацией. Счет сбитых "Призраком Киева" самолетов рос словно в старых сказках - не по дням, а по часам. Публиковали даже видео одной из его "побед". Правда, очень быстро оказалось, что видео смонтировано - были использованы кадры из видеоигры Digital Combat Simulator. Украинцы наложили на кадры из видеоигры звук из реального ролика.

На смену "Призраку Киева" пришел "Украинский жнец", только в первом бою в одиночку якобы убивший 20 российских солдат. В украинском сегменте интернета его появление встретили тысячами восторженных лайков и репостов.

Несмотря на очевидный идиотизм подобных пропагандистских поделок, они обладают неплохой эффективностью. В первую очередь они адресованы незамутненному западному обывателю, выросшему на комиксах и фильмах о голливудских супергероях и видевшему войну разве что на экране монитора.

Согласно закону жанра, супергерои должны воевать с суперзлодеями. В их роли выступают "уникальные образцы" российской военной техники, этакое "супероружие с суперназванием". Так, украинские СМИ рассказывали, что в Сумской области был уничтожен опытный образец российского супертанка Т-80УМ2 "Черный орел". А в Запорожье ВСУ якобы "одним выстрелом" уничтожили другое супероружие - экспериментальную модификацию российского танка Т-90 "Владимир Великий".

В реальности ни "Ч`рного орла", ни "Владимира Великого" у российской армии нет. Первый действительно разрабатывался Омским конструкторским бюро в качестве перспективного основного танка в 90-х годах, но до реализации проекта на деле так и не дошло. Но украинской пропаганде это не важно. Важно показать "перемогу". Если у российской техники яркое броское название, этого уже достаточно, чтобы записать победу над ней на счет ВСУ.

Однако зачем нужна украинская армия, если и простые украинцы прекрасно справляются с уничтожением грозной военной техники? Эпический окрас в украинских СМИ приобрела история "отважной киевлянки пенсионного возраста", сбившей дрон… банкой маринованных огурцов.

Как и во всех подобных историях, имени героя читателям не называют, фотографий и видео подвигов не дают. Не рассказывают также, не собираются ли отправить мужественную киевлянку на фронт, чтобы она заменила украинские системы ПВО.

Украинские ЦИПсО распространяют ложную информацию через почту, сообщения и слухи.

Противостояние с киевским режимом идет на всех фронтах – в том числе, на информационном. К сожалению, у нас там не все гладко. И враг нередко этим пользуется, забрасывая наше население фейками через чаты, мэйл или Телеграм. Цель – вызвать панику и хаос, сломить волю к сопротивлению киевскому режиму.

Недавнее контрнаступление ВСУ и отсутствие решительных информационных ответов со стороны России существенно повлияли на настроения граждан. А это, безусловно, и было одной из важнейших целей атаки под Харьковом, которая, как выясняется, могла стоить Украине до 10 тысяч жизней.

Но сейчас на полях сражений мало того, что установилось относительное равновесие, так еще и войска России практически по всей линии соприкосновения перехватили инициативу. Зато на информационном фронте ВСУ продолжают развивать наступление. Оружием, в данном случае, становятся ложные сообщения или фейки.

Их цель – вызвать панику среди людей и спровоцировать хаос. В таком состоянии общество не способно сопротивляться врагу. Армия же, как известно, часть общества. Если люди опустили руки от бессилия или уныния, если они напуганы и готовы, сломя голову, бежать – им уже не победить. Именно этого и добивается враг, каплю за каплей вбрасывая ложь.

В ход идут самые различные каналы: от СМИ и телеграмм-каналов, до чатов и рассылок по почте. Поэтому тем, кто склонен сразу же верить в полученную негативную информацию, можно посоветовать только одно: не спешить паниковать, а сначала проверить – насколько она соответствует официальным заявлениям.

Скажем, появилась информация, что российских учителей, приехавших учить детей на освобожденные Россией территории, ждут пытки и казни, до суда доживут не все. Якобы об этом написал украинский журналист. И "его" сообщение подхватили другие СМИ. Но, оказывается, Анатолий Шарий, на которого ссылаются украинские источники, никогда этого не писал: скрин нарисовали в графическом редакторе.

Более того, никто даже не задерживал российских педагогов на территории Украины. Дезинформацию об их арестах распространяла вице-премьер Украины Ирина Верещук. А вот министр просвещения России Сергей Кравцов сообщил, что российские учителя сейчас находятся там, где ситуацию контролируют ВС РФ.

14 сентября появился фейк, что поселок Киселевка между Николаевом и Херсоном перешел под контроль ВСУ. Российские журналисты отправились туда и увидели на месте, как обстоят дела. Киселевка - наша. Да, было наступление ВСУ. Вот только украинцы потеряли 1200 человек и отступили.

Очень много вбросов делается по Крыму. Например, запустили в чатах фейк о том, что там готовятся к срочной эвакуации сотрудников ФСБ и чиновников в случае прорыва ВСУ южной линии обороны. Документ, якобы добыли крымские партизаны.

Среди новинок ЦИПсО - фейк о Крымском мосте: мол, всем военнообязанным для проезда нужно иметь при себе справку военкома с разрешением на выезд с обязательной датой возвращения обратно. Подобный документ за подписью начальника отдела мобилизационной подготовки распространяется по почте транспортным компаниям Крыма. А вбросы фейковых указов об эвакуации из Крыма, правил движения и действий на случай разрушения Крымского моста продолжаются уже месяц.

Аналогичную кампанию по распространению ложной информации в СМИ запустили и на Западе. Посты и сюжеты о кровавых действиях россиян дополняют эмоциональными картинками, чтобы подействовать на особо восприимчивую аудиторию.

Вот, например, прямо сейчас киевские власти запускают на территорию Харьковской области западных журналистов, которые должны подготовить антироссийские фейки. Об этом заявил глава ВГА региона Виталий Ганчев.

"Сейчас мы наблюдаем, как украинские ЦИПСо на скорую руку стряпают фейки. Киевские власти запускают на территорию Харьковской области якобы независимых западных журналистов, чтобы те сняли разрушенные города, мол, посмотрите, как Россия уничтожала населенные пункты", – сказал чиновник.

Ганчев подчеркнул, что в этих сюжетах не будет достоверной информации, правдивой будет только картинка, которую максимально постаралась создать украинская власть. Он добавил, что эти фейки создаются специально для западных кураторов, от которых Киев хочет продолжить получать оружие. Ганчев также указал на то, что местные жители тысячами выезжают в Россию, опасаясь действий украинской власти.

Конечно, давно уже пора создать целевую систему противодействия пока, по сути, беспрепятственно распространяемой лжи. У нас нет таких возможностей, как у Китая: отгородиться от мировых СМИ, заменив их своими аналогами, включая Интернет и социальные сети. Если "Фейсбук"* в определенном смысле заменяется ресурсами "В Контакте" и "Телеграм", хотя степень их подконтрольности и возможность выявлять и вычищать фейки в этих сетях крайне невелика, то Youtube пока нечем заменить: к сожалению, ни один отечественный продукт по своим возможностям не приблизился к гигантскому потенциалу Youtube. Над расширением возможностей действующих соцсетей, подконтрольных Роскомнадзору, необходимо работать столь же тщательно и не жалея сил, как и над оборонными задачами. Ибо информационная безопасность – важнейшая оборонная задача сегодняшнего дня.

Было бы оптимально создать единое ведомство, занятое лишь одним первоочередным вопросом - информационной борьбой. Подчиняться орган должен исключительно Президенту, его необходимо наделить чрезвычайными полномочиями, связанными с оперативным досудебным запретом на деятельность любых СМИ и интернет-сайтов, включая выдвижение экстренных требований к соцсетям, официально зарегистрированным на территории РФ, по "сносу" тех или иных аккаунтов либо запрету отдельных программ. Помимо этого, ведомству следует передать весь необходимый набор технических средств для самостоятельного вмешательства в сетку интернет-вещания.

Информационное противодействие противнику во всех сферах общественной жизни - задача не менее важная, чем организация новых оборонных производств и формирование свежих подразделений. Поддержание высокого духа, патриотизма, уверенности в непобедимости нашей армии и непререкаемой силе военно-политического руководства – вот основополагающий комплекс задач, который должны быть поставлены перед новым ведомством. Сегодня такая работа становится вопросом выживания нашей государственности.

*"Фейсбук" - соцсеть запрещенной в РФ экстремистской организации Meta Platforms Inc.

Источник - zavtra.ru