В России подтвердили, что готовы применить ядерное оружие

Путин выступил с обращением к россиянам.

Президент России заявил, что руководство страны готово использовать ядерное оружие, передает медиа-портал Сaravan.kz.

Путин утверждает, что западные страны "прямо подталкивают Киев к переносу военных действий на территорию России". Президент расценил это, как ядерный шантаж, и напомнил, что Россия также располагает различными средствами поражения.

- При угрозе территориальной целостности нашей страны, для защиты нашего народа, мы, безусловно, используем все имеющиеся в нашем распоряжении средства. Это не блеф. Граждане России могут быть уверены: территориальная целостность нашей родины, наши независимость и свобода будут обеспечены, - заявил Путин.



Также он обратился к тем, "кто пытается шантажировать ядерным оружием", и выразился так: "Роза ветров может развернуться и в их сторону".

Всё это было сказано во время обращения президента к россиянам.

Напомним, недавно в России объявили частичную мобилизацию.

caravan.kz