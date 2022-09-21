Путин объявил мобилизацию в России: почему это произошло, и кто побеждает в войне

В Российской Федерации президент Путин объявил «частичную мобилизацию». Что это значит? Дыхание полномасштабной войны?

Не вдаваясь глубоко в политику, медиа-портал Caravan.kz поинтересовался у наших действующих военных и офицеров запаса, что они вообще думают о войне в Украине.

Как, на их взгляд, действуют регулярные части и подразделения территориальной обороны с той и другой стороны. Какие, возможно, ошибки допускают военные, а главное, какая перспектива ожидает воюющие страны. И, естественно - весь мир, который как никогда близко стоит на краю развязывания ядерной войны.

- Российская армия развалена и разворована донельзя, - откровенно делится полковник запаса Радмир Ракышев. - Все повылезало наружу с первых дней этой их "спецоперации". Воевать уже российской армии приходится на старых танках Т-55, Т-62… Сняли с хранения. В Донецке мобилизация гражданского населения идет с мая месяца. Они там уже бунты устраивают. Массовый набор заключенных из тюрем пошел. Они тоже бунтуют. На усмирение ЗК бросили кадыровцев. На сегодняшний день 24 погибших уже. Люди в России бегут от мобилизации, прячутся. Никто не хочет воевать. Пугачева уже сделала заявление об этом...

- Радмир, как полковника запаса, спрашиваю. Как опытного военного, прошедшего в свое время обучение в Академии США, а до этого долго служившего в СА и нашей казахстанской армии. Какова ситуация на фронтах? Только честно.

- Плачевная ситуация для российской армии и выигрышная для украинской. Первая ударная танковая армия РФ заходила со стороны Белгорода. Это Западный военный округ. В ее составе две танковые дивизии и одна Кантемировская Таманская - гордость советской армии. Помните, как на парадах ее все время выгораживали, как самую лучшую в мире. И что теперь? Личный состав бросил технику, а это более 500 единиц и оружие.

- На парадах техника была представлена новейшая.

- В том-то и дело, что на парадах. Танков «Армата» было выпущено всего 14 штук. Калибр 152 мм. У советских танков калибр - 125 мм. А у НАТО - 120 мм. И их танки лучше российских. Бои это показали отчетливо. БПЛА тоже нет. А если и есть, то полный отстой. Те российские беспилотники, что украинцы у себя посадили, перехватив сигнал - полное недоразумение. С какими-то пластиковыми емкостями для топлива и с видеокамерами, примотанными к раме изолентой. В СМИ ваши коллеги уже писали, что эти беспилотники стоили чуть ли не под сто тысяч долларов каждый. Смех и грех. Повторяю, все в той новейшей российской армии разворовано, растащено.

- А тактика и стратегия?

- Больной вопрос. В 2002 году я вернулся в Казахстан после обучения в американской академии. В США уже тогда применяли мобильную оборону. Что это значит? А то, что у них каждый командир взвода, роты, батальона сам принимает решение, а не ждет, когда ему сверху скажут, что делать. В советской армии, теперь российской, такого не было никогда и нет. И в нашей пока тоже нет. Пока младший командир доложит наверх, что происходит, пока там примут решение, пока сбросят ему – враг уже захватил высоту, а этот командир бедолага мертвый лежит наверняка. Не дождался, пока приказ придет. И ценные указания с ним.

- А в украинской армии разве не так?

- Теперь не так. У каждого командира своя зона ответственности, и он вправе принимать решение на свое усмотрение. Украинцы сменили тактику. Подчеркиваю, их офицеры уже самостоятельно принимают решения в зоне своей ответственности. Командиры рот и взводов в бою сами управляют, не ждут, когда им сверху команда придет, что именно делать.

- Техники много брошено на дорогах...

- А это вообще отдельная тема. Когда я служил в ЗГВ (Польша), нас подняли по боевой тревоге. Были учения «Осень-87». Ты в это время службу проходил в ГСВГ (Германия). Десантников тоже поднимали. Вспомнишь, что тогда было? Из 350 танков Т-80 на марше встало 226. Помню эту цифру, так как разбор полетов был тогда грандиозный. Тогда много кого поснимали с должностей за это безобразие. И что? Кто сделал выводы? Никто. В Украине на марше, когда войска вторглись на чужую территорию, 30 % боевой техники россияне потеряли. Еще в бой не вступили, а потери были ощутимые. Задача не была выполнена. Там полная потеря управления войсками. Территориальная оборона Украины разбила в пух и прах регулярные части российской армии. Ну как это объяснить?

- Российские генералы говорят, оправдывая поражение, что они воюют якобы не с ВСУ, а с блоком НАТО.

- Не так это. Блок НАТО там не воюет. Оружием Украине помогают.

18 хаймерсов получили из США. Эффективно работают эти реактивные системы залпового огня. А у российской армии, похоже, начался жуткий снарядный голод. Они, по самым скромным подсчетам, растратили, то есть выпустили по Украине от 7 до 12 млн тонн снарядов. Расход больше в 2, 5 раза, чем в Курской битве в годы Великой Отечественной войны.

Знаю, что ВСУ готовят военных в Польше и Англии. 10 тысяч солдат и офицеров скоро поставят в строй. То есть тех, кто в Англии обучился современным способам ведения войны, а не старым советским. Украинцы не числом воюют, а умением. Как когда-то товарищ Суворов говорил. Выигрывают технологии, а Россия отстала...

- Как думаешь, ядерная война возможна?

- Все возможно. Путин в самом начале уже предупреждал об этом.

- Твой прогноз?

- Не знаю. Я не Ванга. Кстати, вчера мне сказали, что Путину украинцы готовы орден дать (улыбается). За то, что он сплотил украинский народ. До него все собачились друг с другом, власть делили, а теперь как единое целое. Украинский народ стал как монолит. Они поддерживают мобилизацию, так как защищают свое Отечество. А в России к объявленной Путиным мобилизации относятся, как к страшной беде. Это кошмар для них. Катастрофа.

Вместо эпилога

Действующие военные открыто свое личное мнение высказать в СМИ не могут. Но все их мысли сводятся примерно к одному, что наша армия всем представляется огромным сторожевым псом. Кормить надо, чтобы не издох, но баловать смысла нет. Сидит себе на цепи и сидит. Как у всех. Все потому, что в стране, скорее всего, думают, что войны не будет. А если ее не будет, то зачем на армию тратить много денег? И так сойдет.

Автор: Владимир Северный, caravan.kz