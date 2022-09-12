Китайские ученые обнаружили на Луне новый минерал
Китайские ученые обнаружили на Луне новый, ранее неизвестный минерал. В соответствии с решением комиссии по классификации и наименованию новых минералов Международной минералогической ассоциации (IMA) его назвали "камень Чанъэ", созвучно наименованию космического аппарата "Чанъэ-5", доставившего образцы лунного грунта на Землю. Об этом сообщили пресс-службы Китайского национального космического агентства и Управления по атомной энергии Китая (CAEA).
Геологи выделили монокристаллическую частицу размером около 10 микрон из 140 тыс. частиц образца лунного грунта. Затем удалось расшифровать его кристаллическую структуру и подтвердить, что найденная на естественном спутнике Земли порода - новый минерал.
"Камень Чанъэ" относится к фосфатным минералам и представляет собой столбчатый кристалл. Как отмечают в КНР, он стал шестым новым минералом, найденным на Луне.
Зампредседателя CAEA Дун Баотун обратил внимание на то, что проект исследования Луны является одним из самых сложных и технически масштабных проектов аэрокосмической отрасли Китая, и для того, чтобы успешно реализовать миссию "Чанъэ-5", потребовалось целых 17 лет.
"Наша страна стала третьей после СССР и США, кто смог доставить на Землю образцы лунного грунта, а также третьей страной, обнаружившей на Луне новый минерал", - подчеркнул он.
Напомним, КНР запустила возвращаемый аппарат "Чанъэ-5" 24 ноября 2020 года, 1 декабря он совершил посадку в заданном районе на видимой стороне естественного спутника Земли, собрал образцы и уже 17 декабря приземлился на севере Китая. Вся миссия заняла 23 дня, на Землю были доставлены 1 731 г лунного грунта.
Источник - stoletie.ru
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