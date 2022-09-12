"Мисс Алматы-2022" – стартует голосование за участниц в номинации People's Choice

Голосование пройдет в Telegram-канале с 11 по 15 сентября.

В рамках конкурса красоты и таланта "Мисс Алматы-2022" стартует отбор претенденток в важнейшей номинации People's Choice. 11 красавиц примут участие в онлайн-голосовании читателей, по итогам которого лучшая станет победительницей, сообщает Zakon.kz.

Голосование пройдет в Telegram-канале с 11 по 15 сентября. В полдень 15 сентября оно будет остановлено. Его результаты станут известны в заключительный день конкурса – мы объявим победительницу, получившую наибольшее количество онлайн-голосов.

"Мисс Алматы-2022" вошел в решающую стадию. После целого ряда конкурсных туров жюри отобрало 11 девушек, допущенных в следующий этап конкурса.

Редакция будет знакомить вас с конкурсантками для того, чтобы каждый смог выразить свою симпатию понравившейся девушке. Оценивать участниц возможно не только по внешним данным. Красавицы озвучат пять фактов о себе, описав свои качества, тем самым раскроют свои особенности.



Источник - Zakon.kz