Королева Великобритании Елизавета умерла

Королева Великобритании Елизавета II скончалась.

Ей было 96 лет. Об этом сообщает Bloomberg.

Информацию, как отмечается, подтвердил Букингемский дворец.

Новым королем стал старший сын королевы Чарльз.

Королева взошла на престол в 1952 году, в 2015-м она стала самым долгоправящим монархом в истории Великобритании и Англии.



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