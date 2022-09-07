Жительницу Москвы застрелили за прогулку с собакой без намордника

"Возбуждено уголовное дело по признакам преступлений "Убийство", "Незаконный оборот оружия", - сказала она.
Московские следователи возбудили уголовное дело после убийства женщины в Новой Москве, сообщила журналистам старший помощник руководителя столичного главка СК России Юлия Иванова.
"Возбуждено уголовное дело по признакам преступлений "Убийство", "Незаконный оборот оружия", - сказала она.
По данным следствия, вечером 5 сентября возле деревни Троица было обнаружено тело женщины 1972 года рождения с огнестрельным ранением в голову. Иванова добавила, что следователи сейчас работают на месте происшествия. Предполагаемого убийцу ищут.
Как в свою очередь рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах, по словам супруга погибшей, они выгуливали собаку, когда некий прохожий сделал им замечание за то, что собака без намордника. В результате словесный конфликт закончился убийством.
"По словам мужа погибшей, он не смог запомнить, как выглядел стрелявший", - добавил собеседник агентства.
В московской прокуратуре журналистам сообщили, что ход расследования уголовного дела об убийстве 49-летней женщины контролируется ведомством.
Источник: РИА новости
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