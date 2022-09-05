10 человек погибли, 15 ранены в результате нападений с ножом в Канаде

В последний раз их видели в столице провинции Реджайне, примерно в 280 км к югу от Уэлдона, в воскресенье днем.
По меньшей мере 10 человек погибли и еще 15 получили ножевые ранения в результате сразу нескольких нападений в центральной канадской провинции Саскачеван, сообщила полиция. Нападавшие скрылись, по всей провинции ведется их поиск.
Как сообщает "Русская служба Би-би-си", жертвы нападавших были обнаружены в 13 разных местах, в том числе в общине канадских индейцев кри Джеймс Смит и деревне Уэлдон.
Полиция назвала имена подозреваемых в нападениях - это Дэмиен Сандерсон, 31 год, и Майлз Сандерсон, 30 лет. Неизвестно, являются ли они родственниками. По заявлению полиции, они вооружены и опасны и по-прежнему находятся в бегах.
В последний раз их видели в столице провинции Реджайне, примерно в 280 км к югу от Уэлдона, в воскресенье днем.
В резервации Джеймс Смит объявлено чрезвычайное положение - эта мера, по заявлению властей, является ответом на "многочисленные убийства и нападения" на членов общины коренных народов Канады в воскресенье.
Для оказания помощи пострадавшим открыты два центра экстренной помощи.
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо назвал нападения "ужасающими и душераздирающими".
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