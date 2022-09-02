За посты в соцсетях женщину приговорили к 45 годам тюрьмы в Саудовской Аравии

В Саудовской Аравии суд приговорил к 45 годам тюрьмы Нуру бинт Саид аль-Кахтани за посты в соцсетях.
Об этом сообщило агентство Associated Press, в распоряжении которого оказался судебный документ.
Суд счел, что осужденная с помощью интернета «разрывала ткань общества» и «нарушала общественный порядок», пишет организация DAWN, которая первой сообщила о приговоре.
Что именно аль-Кахтани писала в соцсетях, неизвестно. Как заявили в DAWN, обвинения основаны на законах против терроризма и киберпреступности, допускающих широкое толкование. Дело рассматривал специализированный суд, который обычно занимается делами о национальной безопасности и терроризме.
The Times назвало женщину активисткой борьбы за права женщин, но Associated Press пишет, что данных об активистской деятельности аль-Кахтани нет. Известно, что она находится под стражей с июля 2021 года.
Приговор аль-Кахтани — второй за последнее время случай назначения саудовской женщине большого тюремного срока за посты в соцсетях. В середине августа стало известно, что 34-летнюю Сальму аль-Шебаб приговорили к 34 годам за твиты с призывами освободить политзаключенных, боровшихся за права женщин, и за ретвиты сообщений правозащитников.
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