В России признали экстремистской литературой сборник хадисов Аль-Бухари

Полное наименование выглядит следующим образом

Министерство юстиции России внесло один из шести основных суннитских сборников хадисов (преданий о словах и действиях пророка Мухаммада) "Сахих Аль-Бухари", изданный в 2007 году, в перечень экстремистских материалов.

Как уточняет "Коммерсант", решение о признании данного сборника "Сахих Аль-Бухари" экстремистским было принято Лаишевским судом Татарстана в декабре 2021 года, а 5 июля текущего года его утвердил Верховный суд Татарстана. В список экстремистских материалов сборник внесли 29 августа.

На сайте Минюста указано, что экстремистским признано пятое издание сборника в переводе с арабского Абдуллы Нирша. Полное наименование выглядит следующим образом:

"Сахих аль-Бухари" (Краткое изложение) "Достоверные предания из жизни Пророка Мухаммада, да благословит его Аллах и да приветствует: Ясное изложение хадисов "Достоверного сборника", составил Имам Абу аль-Аббас Ахмад бин Абд аль-Латыф аз-Зубайди, перевод с арабского Абдулла Нирша, 5-е издание, исправленное, М.: Умма, 2007, 960 страниц (печатное издание № 4), за исключением содержащихся в нем сур, аятов и цитат из Корана".

Отметим, что в России есть и другие издания сборника "Сахих Аль-Бухари" на русском языке, которые в перечень экстремистских материалов Минюст РФ не вносил.

"Сахих Аль-Бухари" составлен в IX веке исламским богословом Мухаммадом Аль-Бухари. Некоторые богословы считают этот сборник самой достоверной исламской книгой после Корана.

Мухаммад Аль-Бухари родился в 810 году в семьей выходцев из Персии. Став имамом, он часто становился жертвой смуты и заговоров. Из-за этого его четырежды изгоняли из Бухары. В четвертый раз покинув Бухару, он отправился к родственникам в кишлак Хартанг (близ Самарканда). Там имам и умер в 870 году в возрасте 60 лет.

После смерти сборник хадисов Аль-Бухари получил широкую известность среди суннитов. В XVI веке в правление династии Шейбанидов над могилой имама был построен первый мемориальный комплекс, включавший небольшой мавзолей и джума-мечеть (пятничная или соборная мечеть). Тогда же близ мавзолея были посажены чинары, которые до сих пор можно увидеть на территории современного комплекса.

С небольшими добавлениями и перестройками комплекс дожил до начала XX века. С установлением советской власти в Центральной Азии службы в мечети на мазаре (могиле) исламского богослова были запрещены. Оставшиеся без присмотра мавзолей и мечеть быстро обветшали и к середине 1950-х годов представляли собой руины.

В 1997 году власти независимого Узбекистана в преддверии 1225-летия (по лунному календарю) имама аль-Бухари решили возвести у могилы особо почитаемого религиозного деятеля новый мемориальный комплекс.

Его строительство было завершено к октябрю 1998 года. В настоящее время проводится реконструкция мемориального комплекса, а также возводится грандиозная мечеть, которая будет вмещать 8 тысяч человек. Реконструкция должна завершиться в 2023 году.

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Издание: Сахих аль-Бухари (Краткое изложение) "Достоверные предания из жизни Пророка Мухаммада, да благословит его Аллах и да приветствует: Ясное изложение хадисов "Достоверного сборника", составил Имам Абу аль-Аббас Ахмад бин Абд аль-Латыф аз-Зубайди, перевод с арабского Абдулла Нирша, 5-е издание, исправленное, М.: Умма, 2007, 960 страниц (печатное издание № 4), за исключением содержащихся в нем сурр, аятов и цитат из Корана (решение Лаишевского районного суда Республики Татарстан от 09.12.2021 и апелляционное определение судебной коллегии по административным делам Верховного Суда Республики Татарстан от 05.07.2022);

Источник - fergana.media