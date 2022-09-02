Путин и Рахмон открыли в Таджикистане 5 русскоязычных школ

В Таджикистане торжественно открыли пять школ, построенных при поддержке России

В Таджикистане 1 сентября прошла торжественная церемония открытия пяти общеобразовательных школ, построенных при поддержке России. В ней по видеосвязи приняли участие президенты двух стран – Эмомали Рахмон и Владимир Путин, сообщает Kremlin.ru.

Школы построены в городах Душанбе, Худжанд, Бохтар, Куляб и Турсунзаде. О реализации такого проекта Рахмон и Путин договорились в 2019 году. Решение о строительстве школ Совет Федерации одобрил в феврале 2020 года. В ноябре 2021 года правительство РФ выделило на возведение зданий и оснащение их всем необходимым $150 млн. По соглашению власти Таджикистана за свой счет подвели коммуникации и построили подъездные пути.

Каждая школа рассчитана на 1200 учеников. Ожидается, что часть преподавателей приедет из России. Обучение в этих школах будет идти на русском языке по российским образовательным стандартам. В перечень предметов включены также государственный язык Таджикистана, история таджикского народа и география страны. Выпускники 9 класса будут сдавать основной государственный экзамен (ОГЭ), 11 класса – единый государственный экзамен (ЕГЭ). Успешно сдавшие выпускные экзамены получат аттестаты российского образца.

Школам присвоены имена выдающихся россиян разных эпох: душанбинская названа в честь первого космонавта Юрия Гагарина, школе в Бохтаре присвоено имя ученого Михаила Ломоносова, худжандская названа именем писателя Антона Чехова, кулябская получила имя педагога Константина Ушинского, школа в Турсунзаде названа именем химика Дмитрия Менделеева.

В своей речи на церемонии открытия школ Эмомали Рахмон напомнил, что в Конституции Таджикистана за русским языком закреплен статус языка межнационального общения. В стране насчитывается 39 школ с русским языком обучения, в которых учатся около 27 тысяч детей. Функционируют также более 160 смешанных таджикско-русских школ, в них учатся 70 тысяч. Наряду с этим преподавание русского языка является обязательным элементом учебных программ и, начиная со второго класса, его изучают во всех общеобразовательных школах Таджикистана, это около 4000 учебных заведений.

Владимир Путин и Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон в режиме видеоконференции приняли участие в церемонии открытия пяти общеобразовательных школ с обучением на русском языке в таджикистанских городах Душанбе, Ходжент, Бохтар, Куляб и Турсунзаде.

Выступления на церемонии открытия общеобразовательных школ с обучением на русском языке в Таджикистане

Э.Рахмон: Приветствую Вас, уважаемый Владимир Владимирович!

Уважаемые работники системы образования! Дорогие школьники!

Искренне рад вместе с Президентом Российской Федерации, уважаемым Владимиром Владимировичем Путиным, принять участие в сегодняшней церемонии открытия новых общеобразовательных учреждений.

Я хорошо помню 2019 год, когда мы вместе с уважаемым Владимиром Владимировичем дали старт проекту строительства пяти школ с русским языком обучения в городах Худжанд, Турсунзаде, Куляб, Бохтар, а также в столице Таджикистана ‒ Душанбе.

Рад, что за относительно короткий промежуток времени нам удалось реализовать его в полном объеме и у нашего подрастающего поколения появились дополнительные возможности для получения образования в стенах новых школ, оснащенных передовыми образовательными технологиями и оборудованием.

Хотел бы от имени Правительства Таджикистана, а также от своего имени поблагодарить Правительство Российской Федерации и лично Вас, уважаемый Владимир Владимирович, за поддержку и всестороннее содействие качественному завершению строительных работ и своевременную сдачу в эксплуатацию новых общеобразовательных учреждений.

Символично, что они открывают свои двери перед учителями и учениками в юбилейный год установления дипломатических отношений между нашими государствами. За прошедшие три десятилетия Таджикистан и Россия добились значительных результатов в развитии и укреплении отношений стратегического партнерства, которое сегодня охватывает практически все ключевые сферы взаимодействия.

Особое место в повестке таджикско-российских отношений занимают вопросы последовательного наращивания гуманитарных связей, в том числе в сферах образования, науки и культуры. Дальнейшее расширение культурно-гуманитарного сотрудничества является постоянным приоритетом обсуждения в ходе регулярных встреч и контактов на высшем уровне.

За прошедший период наработана необходимая договорно-правовая база образовательного и научно-исследовательского секторов наших отношений. На уровне правительств, профильных ведомств и вузов двух стран подписано более двухсот документов о двустороннем сотрудничестве. Они служат надежной основой для дальнейшего развития взаимодействия в сферах образования и науки. Заложен хороший задел для всестороннего сотрудничества между научно-исследовательскими центрами и вузами двух стран.

Плодотворное взаимодействие ученых Таджикистана и России охватывает многие актуальные научно-практические направления в области естественных, точных, математических и гуманитарных наук, а также инновационных технологий.

Желаемые результаты дают наши усилия по расширению возможностей получения среднего и высшего образования на русском языке. Сегодня у нас в стране насчитывается 39 школ с русским языком обучения, в которых учится около 27 тысяч учащихся. Функционирует также более 160 смешанных таджикско-русских школ с охватом порядка 70 тысяч школьников.

Наряду с этим в соответствии с государственными стандартами преподавание русского языка является обязательным элементом учебных программ, и начиная со второго класса его изучают во всех общеобразовательных – порядка четырех тысяч – школах.

Сегодня в рамках отдельного социального проекта российские учителя обучают таджикских детей в наших общеобразовательных учреждениях.

В этом контексте все еще сохраняет свою актуальность вопрос обеспечения наших школ учебниками и учебными пособиями. В городе Душанбе под эгидой двух государств плодотворно функционирует Российско-таджикский (славянский) университет. Кроме того, в Таджикистане успешно действуют филиалы таких престижных вузов России, как МГУ, Московский энергетический институт и МИСиС.

В целом с учетом студентов РТСУ и указанных филиалов российских вузов численность таджикской молодежи, которая охвачена российским образованием, составляет более 30 тысяч человек, а в более чем 700 вузах России на сегодняшний день учатся порядка 25 тысяч граждан Таджикистана.

Выпускники российских вузов являются востребованными в различных отраслях национальной экономики. За их счет постоянно подкрепляется кадровый потенциал государственной службы, таджикской дипломатии, науки и педагогики, сферы культуры и искусства.

Мы заинтересованы в дальнейшем расширении сотрудничества в сфере высшего образования. Приветствуем открытие в Таджикистане новых филиалов российских вузов, в которых мы могли бы подготовить специалистов в соответствии с приоритетными направлениями развития страны.

Признательны российской стороне за ежегодное выделение Таджикистану образовательных квот по широкому спектру востребованных в нашей стране специальностей.

Количество этих квот в настоящее время достигает 700, и мы с уважаемым Владимиром Владимировичем договорились, что оно будет увеличено до одной тысячи.

Уважаемые участники церемонии!

Последовательно продвигая языковую политику государства, мы наряду с государственным самое серьезное внимание уделяем комплексному подходу к развитию русского языка. И это не случайно. Как известно, в Конституции Республики Таджикистан за русским языком закреплен статус языка межнационального общения.

В позапрошлом году в рамках Совета глав государств Содружества [Независимых Государств] было принято решение об объявлении 2023 года Годом русского языка. В этой связи мы договорились принять дополнительные меры по поддержке и развитию русского языка в странах Содружества, включая Таджикистан.

В целом хотел бы подчеркнуть, что Таджикистан заинтересован в дальнейшем развитии всего комплекса культурно-гуманитарных контактов с Россией. В этой связи Правительство Таджикистана нацелено принять необходимые меры для расширения взаимодействия образовательных, научных и исследовательских учреждений двух стран, в том числе в области подготовки научных и педагогических кадров.

Уважаемый Владимир Владимирович! Уважаемые участники церемонии!

В заключение хотел бы выразить признательность строителям и всем, кто усердно занимался реализацией проекта по строительству школ в городах Душанбе, Худжанд, Турсунзаде, Куляб и Бохтар.

Поздравляю представителей одной из самых благородных профессий – наших уважаемых преподавателей, которые сегодня начинают свою деятельность в этих образовательных учреждениях. Убежден, что знания, полученные школьниками в стенах общеобразовательных учреждений, будут способствовать их становлению в качестве созидателей, призванных обеспечить устойчивое развитие и процветание страны.

Я также поздравляю наших дорогих школьников, которые сегодня начинают свою учебу в этих учреждениях.

Уверен, что родители и сами школьники искренне рады такому подарку ко Дню знаний, который сегодня повсеместно отмечается в Таджикистане.

Свои поздравления хотел бы дополнить пожеланиями благополучия и успехов всем, кто имеет отношение к сегодняшнему важному событию.

Благодарю за внимание.

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В.Путин: Уважаемый Эмомали Шарипович! Дорогие учителя, ученики и их родители!

Начну с того, чем закончил мой хороший старый друг Президент Таджикистана Эмомали Шарипович Рахмон, – начну с поздравления всех вас с праздником, с началом учебного года.

По хорошей, доброй традиции и у нас, в России, и в Таджикистане 1 сентября считается Днем знаний, является праздником. И очень символично, что именно в этот день в Республике Таджикистан открывается пять новых школ с преподаванием на русском языке и, как уже было сказано, по российским образовательным программам и стандартам.

Как уже отмечалось, о реализации этого масштабного совместного проекта мы с Эмомали Шариповичем договорились еще в 2019 году и держали этот проект под постоянным контролем. Я помню, тогда Эмомали Шарипович по дружбе меня критиковал за то, что мы не уделяем должного внимания направлениям гуманитарного взаимодействия.

Эмомали Шарипович, вот мы исправляемся.

Э.Рахмон: Спасибо.

В.Путин: Мне кажется, сегодня хорошее, очень доброе мероприятие.

За сравнительно короткое время в пяти таджикских городах, об этом тоже было сказано: в Душанбе, Ходженте, Кулябе, Бохтаре и Турсунзаде – построены по-настоящему современные учебные заведения, которые примут почти пять тысяч таджикских ребят.

Как известно, новые школы оборудованы в соответствии с последними передовыми практиками организации учебного процесса, отвечают самым высоким требованиям сейсмической безопасности, способны выдержать землетрясение в девять баллов – для Таджикистана это очень важно, – за что хочу отдельно сказать большое спасибо российским инженерам, проектировщикам и строителям, а также всем нашим таджикским друзьям, которые принимали участие в возведении этих объектов.

Убежден, что построенные при содействии России школы станут для учеников родным, гостеприимным домом, а учителя, в том числе и из России, о чем тоже ставил вопрос Эмомали Шарипович некоторое время назад, несколько лет назад, – о том, чтобы мы посылали учителей в Таджикистан, мы это тоже сделали, я это помню, Эмомали Шарипович, это была Ваша просьба, – так вот с помощью в том числе наших учителей ученики откроют для себя богатейший мир русского языка и литературы. Наши преподаватели будут знакомить таджикских ребят с достижениями российской и мировой науки и культуры, помогут ребятам реализовать свои таланты и интересы, наладить общение и найти друзей среди сверстников в России и в других странах СНГ, дадут путевку во взрослую жизнь.

Мы с удовлетворением отмечаем рост интереса к получению образования на русском языке среди таджикских граждан. Данная тенденция во многом является результатом того, что в Конституции Таджикистана, как уже тоже было сказано, за русским языком закреплен особый статус языка межнационального общения.

Как известно, русский язык в общеобразовательных школах в Таджикистане начинают изучать, я хочу это особо подчеркнуть, уже со второго класса. В республике действуют 39 общеобразовательных учреждений с российским участием, в 160 школах открыты классы с русскоязычным обучением.

Шестой год подряд в Таджикистане с успехом реализуется наш гуманитарный проект "Российский учитель за рубежом", в рамках которого в начавшемся учебном году 76 российских педагогов-предметников будут вести занятия в таджикских средних школах по русскому языку, математике, естественным наукам, информатике.

Также при поддержке России в Таджикистане на регулярной основе проводятся географический и экологический диктанты, "Диктант Победы".

Кстати, упомяну, что наши страны активно взаимодействуют и в сфере высшего образования, о чем Президент Таджикистана только что тоже сказал. Ежегодно гражданам Таджикистана предоставляется возможность пройти обучение в российских вузах за счет российского бюджета. На это, что называется, денег не жалко, это сближает наши страны и народы, готовит кадры для Таджикистана. Люди, получившие образование в России, будут настроены на то, чтобы укреплять наше взаимодействие на длительную перспективу.

В 2022–2023 учебном году число квотных мест было увеличено на 100 единиц и достигло уже 750, а в следующем году их станет еще больше.

Идет подготовка квалифицированных кадров в Российско-таджикском университете, а также в филиалах ряда ведущих российских вузов, тоже об этом только что было сказано. Всего в вузах России сейчас уже 30 тысяч – хочу эту цифру назвать – студентов из Таджикистана.

Возвращаюсь к сегодняшнему мероприятию. Подчеркну, что запуск в Таджикистане пяти новых российских школ является знаковым событием для двусторонних отношений и наглядно свидетельствует о давней искренней дружбе российского и таджикского народов, о сложившемся партнерстве и союзничестве между нашими государствами.

Российско-таджикские отношения крепнут день ото дня, постоянно пополняются новыми совместными взаимовыгодными проектами, в том числе в гуманитарной, образовательной сферах.

Совсем скоро, 24 сентября, в России откроются Дни культуры Таджикистана.

Уважаемый Эмомали Шарипович, хочу проинформировать Вас о том, что вчера вечером на встрече с мэром Москвы последний проинформировал меня о том, что Москва решила вопрос, который Вы тоже ставили, – о предоставлении в центре столицы России здания, которое Вы выбрали, для организации там культурного центра. Все расходы в этой связи правительство Москвы, как заявил Сергей Семенович Собянин, берет на себя.

Также до конца года планируем провести двусторонний молодежный форум, посвященный развитию межкультурного диалога и созданию общего гуманитарного пространства.

Все эти важные инициативы были бы невозможны без заинтересованного внимания со стороны руководства Таджикистана, со стороны Президента.

Хотел бы выразить за это искреннюю признательность Президенту Таджикистана Эмомали Шариповичу Рахмону, всем нашим таджикским друзьям и коллегам и особо поблагодарить их за помощь и поддержку в сбережении и укреплении позиции русского языка в Таджикистане.

В завершение, конечно же, пожелаю ученикам открывшихся школ хороших оценок, успехов в учебе, самореализации и новых открытий.

Благодарю вас.

Источник - fergana.media