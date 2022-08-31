Александр Лукашенко: Я уже наелся президентства

Александр Лукашенко отметил, что выборы президента в той или иной степени раскачивают ситуацию и в ряде стран существует другая система.

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что "наелся президентства". Он выразил сожаление, что в 90-х годах власти не предложили людям избирать президента на всенародном белорусском собрании (в парламенте). Видео с совещания по законопроектам, регулирующим развитие гражданского общества, работу партий и общественных объединений, выложил Telegram-канал "Пул Первого".

"Я все больше прихожу к тому, от чего отошел в момент принятия Конституции (в 1994 году). Я изучал систему партийного строительства и выборных органов по всему миру. Мы зря не рискнули предложить людям избирать органы власти, особенно президента, на Всебелорусском народном собрании", – сказал белорусский лидер.

Александр Лукашенко отметил, что выборы президента в той или иной степени раскачивают ситуацию и в ряде стран существует другая система. Например, в Китае, где руководитель страны избирается на Всекитайском собрании народных представителей (ВСНП).

"Что, сегодня избираемый Си Цзиньпин на ВСНП не имеет полномочий? Да больше, чем я и Путин вместе взятые. Поэтому вот это мы где-то проявили слабость (что не предложили такую норму в Конституцию)", – сказал Лукашенко.

Александр Лукашенко отметил, что не пошел на такой шаг, чтобы не отбирать право выбора у народа.

"Сегодня чувствую, что мы зря не шли от этой жизни. Пережили бы это. Но мы спокойно бы работали. А парламент избирали бы по округам, как и избирали. Но мы это уже упустили. Это не катастрофа. Будет необходимость – мы к этому вернемся. Но не сейчас, и, может быть, не нам к этому возвращаться", – сказал он.

При этом Александр Лукашенко заявил, что его могли начать обвинять в том, что он боится народа и хочет держаться за кресло.

"Никогда у меня не было такой цели. Нет, и никогда не будет. Я уже наелся президентства вот так. Не главная у меня задача сохранить власть, как они говорят. Совсем нет такой проблемы", – сказал белорусский лидер.



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