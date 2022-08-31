Постановление действует до 31 декабря 2022 года включительно.
Российские пенсии можно будет получать за рубежом в местных банках, соответствующее постановление премьер-министра РФ Михаила Мишустина опубликовано на официальном портале правовой информации.
Ранее правительство России разрешило зачислять пенсии, выплата которых невозможна в условиях санкций, живущим за границей россиянам в рублях на открытые в РФ счета.
"Утвердить прилагаемые изменения от 26 апреля 2022 года "Об особенностях выплаты пенсий, осуществления иных выплат и обеспечения по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, установленных на основании законодательства РФ и международных соглашений РФ, лицам, проживающим за пределами России", - добавляется в документе.
Постановление действует до 31 декабря 2022 года включительно.
Источник: РИА новости
URL: https://www.vb.kg/421898
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