На 92-м году жизни скончался первый президент СССР Михаил Горбачев

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Центральную клиническую больницу.



Первый президент СССР Михаил Горбачев умер на 92-м году жизни. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Центральную клиническую больницу.

В 1985 году на внеочередном пленуме ЦК КПСС Михаила Горбачева избрали генеральным секретарем, с 1 октября 1988-го он также занимал и пост председателя президиума Верховного совета СССР, таким образом совмещая высшие должности государства и партии.

Тогда же он объявил о программе реформ, которую позже назвали перестройкой. В Советском Союзе объявили политику гласности, в результате которой в 1990 году упразднили государственную цензуру. Узаконили частное предпринимательство, во внешней политике провозгласили «Новое мышление».

Современники оценивают последствия проводимых им реформ неоднозначно: по мнению многих, именно эти изменения стали толчком к началу распада СССР. К концу 1980-х — началу 1990-х годов в результате противоречивости и непоследовательности в осуществлении перестройки произошло обострение кризиса во всех сферах жизни общества.

В 1990 году на внеочередном третьем Съезде народных депутатов СССР Горбачева избрали первым и последним президентом Советского Союза. Несмотря на то, что в 1990 году в стране прошел референдум о сохранении СССР как единого государства и большинство населения высказалось за сохранение Советского Союза, начался «парад суверенитетов» — Верховные советы союзных республик один за другим принимали решения о суверенном праве на самоопределение, что на практике означало выход из СССР.

В апреле 1991 года Михаил Горбачев подписал соглашения с руководителями десяти союзных республик о совместной подготовке проекта нового Союзного договора, призванного сохранить Советский Союз, подписание которого назначили на 20 августа. 19 августа 1991-го ближайшие соратники Горбачева, включая «силовых» министров, объявили о создании Государственного комитета по чрезвычайному положению (ГКЧП). Они потребовали от находившегося на отдыхе в Крыму президента введения в стране чрезвычайного положения или временной передачи власти вице-президенту Геннадию Янаеву. После провала попытки переворота 21 августа 1991 года Горбачев вернулся к исполнению функций президента, но его позиции значительно ослабли. Спустя три дня объявил о сложении полномочий генерального секретаря ЦК и о выходе из КПСС.

25 декабря после подписания Беловежских соглашений о ликвидации СССР Горбачев заявил о прекращении своей деятельности на посту президента. После отставки он выступал с лекциями, давал интервью, основал Международный фонд социально-экономических и политологических исследований.



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