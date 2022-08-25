Сохраняется ли в Афганистане террористическая угроза со стороны "Талибана"?

Год назад в Афганистане власть в стране захватило движение "Талибан".

Год назад в Афганистане власть в стране захватило движение "Талибан". Какие изменения произошли с тех пор в этой стране и следует ли ожидать военной угрозы от талибов – эти и другие вопросы обсудили политологи Кыргызстана, России и Таджикистана.

Фонд "Евразийцы – новая волна" при партнерской поддержке Евразийского центра имени Льва Гумилева провел международную экспертную дискуссию по ситуации в Афганистане.

Глава Ассоциации политологов Таджикистана Сайфулло Сафаров считает, что угроза военной агрессии со стороны Афганистана возрастает. Причиной этого является скопление большого количества боевиков различных других религиозно-экстремистских течений. "Талибы так и не смогли полностью взять власть в свои руки по всей стране, – сказал Сафаров. - Тот же наркотрафик из Афганистана увеличился в три раза. Хотя лидеры "Талибана" год назад обещали вести решительную борьбу с наркобизнесом".

Исполнительный директор движения "Новая Евразия" Анна Королевская сообщила участникам встречи, что за 6 месяцев этого года количество убитых внутри Афганистане заметно уменьшилось. При этом, как считает Королевская, основная часть этих жертв на совести боевиков ИГИЛ.

"Лидеры "Талибан" сейчас заняты проблемой создания своих регулярных вооруженных сил вместо имеющихся партизанских отрядов, – считает Королевская. - Также много сил занимают столкновения с другими вооруженными группировками. И пока эти вопросы не будут решены, талибы вряд ли будут отвлекаться на ссоры с соседями.

Руководитель Евразийского аналитического клуба Никита Мендкович считает, что военные победы оппозиции в северных провинциях страны носят более декларативный характер, чем есть на самом деле. Эксперт предложил не верить медийной картинке, транслируемой антиталибской оппозицией.

Для решения афганской проблемы Мендкович предложил несколько пунктов решения.

"Необходимо продолжить укрепление границ стран ЦА. При этом нужно активизировать дипломатические усилия по налаживанию связей с талибами. Следующим шагом я призвал бы не провоцировать талибов сотрудничеством с Фронтом национального освобождения Афганистана. Также я хочу предложить выработку общей позиции стран ЦА, России, Китая, Пакистана и Индии по защите наших границ от военной угрозы со стороны Афганистана", – сказал Мендкович.

Фаридун Усмонов, директор фонда "Диалог цивилизаций", считает, что страны ЦА по-разному относятся к угрозе со стороны Афганистана. По словам эксперта, Казахстан и Кыргызстан, не имея общей границы с Афганистаном, могут считать себя в более защищенной ситуации. "От Кабула до Душанбе по прямой чуть более 400 км. И это заставляет нас с особым напряжением воспринимать события в этой стране – сказал Усмонов. - Но Казахстан и Кыргызстан в случае обострения ситуации могут столкнуться с проблемой беженцев. Уже сейчас в Таджикистане находится более десяти тысяч беженцев из Афганистана. И в случае начала боевых действий на границе эти люди бросятся искать спасения в других странах".

Кыргызский политолог Марс Сариев считает, что модераторами процессов в Афганистане являются не талибы, а американцы, которые оставили большое количество вооружения талибам. По мнению Сариева, есть большая вероятность того, что до октября этого года со стороны Афганистана произойдет вторжение." Обращаю ваше внимание, что американцы анонсировали межафганскую конференцию, которая пройдет на территории США. Недавно они провели военные учения в Таджикистане, что может спровоцировать талибов на ответные действия против Таджикистана", – сказал Сариев.

"Я согласен с Медковичем в том, что все заинтересованные страны ЦА, Россия, Китай, Иран, Пакистан должны проводить единую политику в отношении талибов. Консультироваться, возможно, создать единый мозговой центр для противодействия проектам, создавая контрпроекты, - это единственный выход", – заявил Марс Сариев.





URL: https://www.vb.kg/421762