Франция потеряет 50 млн евро из-за отсутствия российских туристов на Лазурном берегу

По ее словам, на отдыхающих из России ранее приходилось 7% выручки Лазурного берега от международного туризма.

Потеря российских туристов из-за событий на Украине и последовавшими за ними санкциями в 2022 году обернется для Лазурного берега убытками, превышающими 50 млн евро. Об этом рассказала РИА Новости президент регионального комитета по туризму Лазурного берега Франции Александра Боркио-Фонтимп.

"Нынешний кризис на Украине и, как следствие, потеря российской клиентуры повлияют на туризм на Лазурном берегу: это будет означать потерю доходов в размере более чем 50 миллионов евро в 2022 году", - уточнила собеседница агентства.

По ее словам, на отдыхающих из России ранее приходилось 7% выручки Лазурного берега от международного туризма. До начала пандемии ежегодная сумма доходов от россиян превышала 300 млн евро. Затем турпоток снизился из-за антиковидных ограничений.

Как ранее писал сайт KP.RU, крупные гостиничные сети Греции, ориентированные на российских туристов, несут огромные убытки. Об этом заявил посол РФ в Афинах Андрей Маслов.

Дипломат напомнил, что власти Греции ожидали прибытия порядка 500 тысяч россиян. Однако в этом году в стране их почти нет из-за антироссийских санкций.

По его словам, причины отсутствия наших туристов понятны: нет прямого авиационного сообщения и невозможность использования привычных для нас банковских карт.

Комсомольская правда