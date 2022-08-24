Упадок на рынке рабочей силы в США. Рокфеллеры предлагают Америке расстелить "приветственный коврик" для мигрантов

По данным агентства Bloomberg, июльский опрос, проведенный в прошлом месяце компанией

PricewaterhouseCoopers (PwC) среди 700 глав американских компаний, показал, что половина из них либо сокращает численность персонала, либо приостанавливает найм новых сотрудников.

По данным Crunchbase News, к середине августа более 38 тысяч работников высокотехнологического сектора США были уволены в результате массовых сокращений рабочих мест. Две трети компаний расширяют число пособий по охране психического здоровья своих сотрудников, а 70% планируют перевести своих сотрудников на удаленную работу на постоянной основе.

Главной причиной роста увольнений является экономический кризис. "Экономическая неопределенность, повышенная инфляция, сбои в цепочках поставок, более высокие процентные ставки и более медленный рост – вот некоторые причины, которые вызывают беспокойство компаний", – пишет Forbes.

В наиболее тяжелом положении малый бизнес. Согласно опросу, проведенному онлайн-платформой Fiverr Business, 85% малых предприятий США планируют ввести мораторий на прием на работу во время экономического спада. 78% малых предприятий запланировали увольнения. 87% малых предприятий сокращают затраты на аренду и страхование. "43% владельцев малого бизнеса планируют использовать только фрилансеров, а 80% говорят, что фрилансеры могут помочь во время грядущего экономического спада".

Сооснователь и гендиректор рекрутинговой компании Continuun Нолан Черч говорит, что на горизонте американской экономики сгущаются "черные тучи" (Dark Clouds on the Horizon), в ближайшие месяцы он не видит никаких просветов в сфере занятости.

Несмотря на высокий спрос на специалистов в сфере IT-технологий, лишь 9 процентов компьютерщиков уверены, что не будут уволены. Уже в марте 80% из них начали подыскивать себе новую работу. Сообщения о волне увольнений заставляют даже высококвалифицированных сотрудников Big Tech чувствовать неуверенность в завтрашнем дне, "особенно в сфере электронной коммерции, недвижимости и предприятий, тесно связанных с фондовым рынком".

В число компаний, где доля работников, обеспокоенных своим положением больше всего, входят такие гиганты, как Compass (95% занятых не были уверены в гарантиях своей занятости), Twitter (91%), Robinhood (90%), Instacart (90%), Coinbase (83%). Фирмы стали говорить о том, чтобы избавиться от своих сотрудников, сократить расходы, стать более компактными", – пишет Business Insider.

Несколько иная картина в военно-промышленном комплексе США. Ведущие компании американского ВПК (Raytheon Technologies, BAE Systems, Northrop Grumman и др.) получают щедрое государственное финансирование, новые заказы и заинтересованы, но и они не могут пока развернуть производство из-за недостатка рабочей силы и разрыва цепочек поставок.

Исполнительный директор Raytheon Грег Хейс сообщил инвесторам, что компания оказалась в затруднительном положении, так как уволенные в начале года сотрудники не вернулись на работу: "75% рабочих должны были вернуться; в этот раз вернулись лишь 25%".

Ряд военных компаний (например, Northrop, выпускающая истребители F-35) начали принимать на работу менее квалифицированных сотрудников. Судостроительный гигант Huntington Ingalls Industries в условиях кадрового дефицита заставляет своих сотрудников работать сверхурочно. Финансовый директор Lockheed Martin Джей Малав назвал нехватку рабочей силы "постоянной проблемой". Точно так же затыкает кадровые дыры авиационный гигант Textron. По данным консалтинговой компании McKinsey, в аэрокосмическом и оборонном секторе остаются незаполненными 50 тысяч вакансий.

В заявлении Национальной ассоциации оборонной промышленности США (NDIA) говорится: "Компании-члены нашей ассоциации сообщают о постоянном разрыве между спросом и предложением на сварщиков, техников, электриков, ремонтников и других квалифицированных рабочих для удовлетворения производственных потребностей оборонно-промышленной базы".

"Нехватка рабочих рук будет характерной чертой экономики США в долгосрочной перспективе, в том числе из-за демографического кризиса – говорит Кара Кристофер, старший вице-президент по развитию бизнеса консалтинговой компании Lightcast.

Сейчас в Соединенных Штатах вакантны около 11 млн рабочих мест. И вот советы от Рокфеллера. Главный исполнительный директор инвестиционной компании Rockefeller Capital Management Грегори Дж. Флеминг (компания 140 лет обслуживает династию Рокфеллеров) в августовском номере Foreign Policy указывает, что пришло время "Великого открытия дверей": пора расстелить "приветственный коврик" для мигрантов.

Источник - фонд стратегической культуры