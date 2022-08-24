Россиянка добилась возбуждения дела на занимавшихся сексом у окна геев

В Москве правоохранительные органы возбудили уголовное дело на пару геев после жалобы возмущенной соседки.
Об этом сообщает Baza.
По данным издания, поводом для расследования стал секс, которым 21-летний Тимур и 22-летний Даниил занялись у себя дома на подоконнике возле открытого окна в 1-м Краснокурсантском проезде. Их увидели соседские мальчики 12 и 13 лет и рассказали матери. Она вызвала полицию, которая задержала любовников.
Они стали фигурантами дела, возбужденного по статье "Насильственные действия сексуального характера в отношении детей, не достигших 14-летнего возраста".
Источник: lenta.ru
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