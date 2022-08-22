Десятки человек стали жертвами теракта в отеле Hayat в Сомали

В результате захвата отеля Hayat в сомалийской столице Могадишо погиб не менее 21 человек.
В результате захвата отеля Hayat в сомалийской столице Могадишо погиб не менее 21 человек. Освободить захваченный отель местные власти смогли только к утру сегодняшнего дня, 21 августа, передает Reuters.
"На данный момент мы подтвердили 21 погибшего и 117 раненых", - заявил министр здравоохранения Али Хаджи национальной телекомпании SNTV. И добавил, что цифры основаны на количестве доставленных в больницы, поэтому, возможно, что жертв больше.
Ответственность за нападение взяла на себя связанная с "Аль-Каидой" группировка "Аль-Шабааб", которая уже более десяти лет борется за свержение правительства Сомали и хочет установить собственное правление, основанное на строгом толковании исламского права.
Нападение на отель Hayat, популярный среди законодателей и других правительственных чиновников, стало первым крупным инцидентом с тех пор, как в мае президент Хасан Шейх Мохамуд вступил в должность.
По словам капитана полиции Ахмеда, нападавшие застрелили мирных жителей, которые бежали к стене комплекса отеля и его взорванным воротам. И убили десять сотрудников службы безопасности из огнестрельного оружия и гранатами.
Выживший постоялец отеля Аден Али рассказал, что пил чай в отеле, когда услышал первый взрыв. Он побежал к стене комплекса с другими клиентами, когда боевики открыли по ним огонь.
"Нас было много, бегущих, больше дюжины. Когда я вышел из отеля, я увидел только восемь человек. Может быть, остальные погибли в перестрелке", - добавил Али. По его словам, через несколько часов силовикам удалось освободить некоторых из тех, кто заперся в своих комнатах на верхних этажах.
Начальника полиции сообщил, что освобождено около 106 человек, в том числе женщины и дети. Но достоверной информации о количестве нападавших, причастных к нападению, от компетентных органов пока не поступало.
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