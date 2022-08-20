С 2023 года школы Казахстана перейдут на пятидневку

Исключение составят только школы с трехсменным обучением.

Министр просвещения Казахстана Асхат Аймагамбетов заявил, что следующего года практически все школы в стране должны будут перейти на пятидневный формат работы. Исключение составят только школы с трехсменным обучением.

— Мы считаем, что учителя должны в субботу отдыхать, в субботу находиться со своими детьми. Это касается и директоров школ и завучей, и учителей, и всех работников, - пояснил Аймагамбетов на республиканской августовской конференции педагогов.

Также он уточнил, что пятидневное обучение не повлияет на сроки отпусков для педагогов. Время отпуска — 56 дней, и останется без изменений.

Ранее Минпросвещения объявило, что с этого учебного года в первых классах школ с казахским языком обучения оставят изучение только казахского языка. В классах с русским языком обучения будут — государственный и русский языки. Со второго класса в школах с казахским языком обучения начнется изучение русского языка. Английский язык будет изучаться во всех школах с третьего класса.

Правительство Казахстана 16 августа поддержало это решение министерства просвещения.

Накануне также стало известно, что в Минпросвещения утвердили продление на две недели нового учебного года в школах. Она составит 35 учебных недель для учащихся первых классов (ранее было 33 недели), 36 учебных недель в 2–11-х классах (ранее — 34 недели). Учебный год планируют завершить 31 мая (ранее заканчивали 25 мая). Летние каникулы продлятся с 1 июня до 1 сентября.

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