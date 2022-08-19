Медведев считает, что из-за санкций жители ЕС вынуждены стирать туалетную бумагу

Ссылки на исследования он не дал.

Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев выступил в четверг с заявлением, в котором призвал жителей стран ЕС «не молчать» и потребовать от своих властей, которые Медведев назвал «недоумками», восстановить полноценные экономические отношения с Россией.

«Выгода очевидна – зимой в компании с Россией гораздо теплее и комфортнее, чем в гордом одиночестве с выключенной газовой плитой и холодной батареей», – написал Медведев в своем telegram-канале, отметив, что «платой за демократию» и «желание наказать» Россию, которая «ни одному из граждан ЕС своей операцией на Украине ничем не навредила», является то, что европейцы вынуждены стирать туалетную бумагу.

Медведев также сослался на некие соцопросы, согласно которым «в военных действиях на стороне киевского режима категорически не хотят участвовать от трёх четвертей до 90 процентов граждан ЕС». Ссылки на исследования он не дал.





Азаттык