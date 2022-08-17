Власти Украины угрожают разрушить Крымский мост

Подчеркивается, что мост имеет большое военное значение.

Власти Украины планируют разрушить Крымский мост, заявил Guardian советник главы офиса президента Михаил Подоляк.

Он назвал транспортную артерию, соединяющую полуостров с остальной частью России, незаконной и заявил о большом военном значении переправы.

"Такие объекты должны быть уничтожены", — сказал Подоляк.

Он не уточнил, каким образом украинская армия может попробовать атаковать Крымский мост.

В Киеве уже не раз грозили ударами по Крымскому мосту. Советник главы офиса Зеленского Алексей Арестович говорил, что атака последует, "как только появится первая техническая возможность". По словам представителя главного управления разведки украинского Минобороны Вадима Скибицкого, для этого Киев может использовать полученные от США ракеты. Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко утверждал, что на июньском саммите НАТО представители Украины обсуждали планы уничтожения Крымского моста с министром обороны Великобритании Беном Уоллесом.

В Кремле отмечали, что безопасность Крыма гарантирована превентивными мерами по линии российских военных. Тем не менее все угрозы Киева на этот счет Москва принимает во внимание.





Sputnik