Ученые назвали страны с наибольшими шансами выжить в ядерной войне

Американские специалисты смоделировали теоретический сценарий ядерного конфликта.

В случае гипотетической ядерной войны с последствиями такого конфликта лучше всех справятся Аргентина и Австралия, заявили ученые из Ратгерского университета. Их исследование опубликовано в журнале Nature Food.

Специалисты смоделировали теоретический сценарий ядерного конфликта. По их оценке, сброшенные на города и промышленные центры атомные бомбы вызовут огненные бури, а атмосфера в мире загрязнится из-за выбросов частиц горения. Это приведет к изменениям климата и сократит запасы пищи на суше и в океанах.

"В случае выброса в атмосферу более 150 тераграмм (более 165 миллионов тонн) сажи потребление зерновых снизится примерно на 90 процентов через три-четыре года после апокалипсиса", — прогнозируют эксперты.

На картах, опубликованных специалистами, видно, что Австралия и Аргентина смогут сохранить оптимальное потребление пищи (количество килокалорий на душу населения в день) даже при наибольшем объеме выброса сажи в атмосферу.

"Новая Зеландия также испытает меньшее воздействие, чем другие страны. Но если этот сценарий действительно произойдет, регион, возможно, столкнется с притоком беженцев из Азии и других стран, страдающих от нехватки продовольствия", — отмечается в статье.

В ходе эксперимента специалисты просчитали последствия вероятных конфликтов между реальными странами. Так, например, в случае полномасштабной атомной войны между Россией и США могут погибнуть более 5 миллиардов человек, а планету накроет ядерная зима.



Sputnik Кыргызстан

